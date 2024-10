A fisioterapia em animais tem ganhado cada vez mais espaço no cuidado veterinário, especialmente entre os animais idosos. À medida que os pets envelhecem, surgem condições que afetam a mobilidade e a qualidade de vida, como artrite, displasia e fraqueza muscular.

A fisioterapia veterinária surge como uma solução para minimizar esses problemas, promovendo alívio de dores, recuperação muscular e, principalmente, uma vida mais confortável para esses animais.

O que é a fisioterapia veterinária?

A fisioterapia veterinária é um conjunto de técnicas terapêuticas que visam melhorar a mobilidade, aliviar dores e auxiliar na recuperação física de cães e gatos. Para os animais idosos, em especial, o tratamento é personalizado e adaptado às necessidades de cada paciente.

As sessões de fisioterapia incluem práticas como o uso de esteiras aquáticas, massagens terapêuticas, exercícios de fortalecimento muscular e alongamentos, sempre sob a orientação de um profissional especializado.

Além de tratar doenças preexistentes, a fisioterapia também atua na prevenção de lesões, uma vez que os animais mais velhos apresentam fragilidades nas articulações e nos músculos. O tratamento auxilia na estabilização desses sistemas, evitando dores intensas e aumentando a capacidade de movimento dos pets.

Como a fisioterapia ajuda animais idosos?

A fisioterapia veterinária proporciona diversos benefícios para os animais na terceira idade. Entre os principais, destaca-se a melhora da circulação sanguínea, essencial para a regeneração de tecidos lesionados e para a manutenção da saúde das articulações.

Além disso, o fortalecimento muscular promovido pelos exercícios de fisioterapia ajuda a estabilizar as articulações, o que é especialmente importante em casos de doenças articulares comuns em animais mais velhos.

A redução da dor é outro benefício importante, alcançado com técnicas como eletroterapia e laser para aliviar inflamações articulares e problemas musculares. Isso aumenta a disposição dos animais para atividades diárias, como caminhar e brincar, melhorando diretamente sua qualidade de vida.

Animais idosos que passam por cirurgias enfrentam um período de recuperação mais lento e delicado. As sessões de fisioterapia contribuem para a recuperação dos movimentos e da força muscular, reduzindo as chances de complicações, como perda de massa muscular ou de aderência nos tecidos.

Dicas de cuidados no dia a dia para animais idosos

Além da fisioterapia, é importante adotar outras práticas para melhorar a vida dos animais idosos. Um ambiente adaptado para suas limitações físicas pode fazer toda a diferença. Colocar rampas ou escadas baixas para facilitar o acesso a móveis e camas, além de superfícies macias e antiderrapantes, ajuda a prevenir quedas e lesões.

Outro ponto importante é o controle do peso. Animais idosos têm uma tendência maior a ganhar peso, o que sobrecarrega as articulações e agrava problemas já existentes. Exercícios moderados e uma alimentação equilibrada são fundamentais para manter os pets saudáveis por mais tempo.

Uma dica extra para garantir o bem-estar dos animais idosos é a suplementação. O uso do gerioox, por exemplo, pode ser muito benéfico nessa fase da vida. Pois antioxidantes, ômega 3 e condroprotetores, ajudam a proteger as articulações e retardar o processo degenerativo natural do envelhecimento.

Os suplementos melhoram a mobilidade e disposição dos animais, promovendo uma vida mais ativa. Ele age como um antioxidante, reduzindo o impacto dos radicais livres no organismo dos pets.

Dessa forma, com a fisioterapia em animais idosos, junto de dieta adequada, suplementação e cuidados no dia a dia, é possível proporcionar ao animal uma vida confortável e saudável, mesmo na velhice.