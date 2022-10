O mais determinado e expressivo dos signos do zodíaco, o oitavo na roda do zodíaco – Escorpião - é a representação da procriação humana e o campo zodiacal que governa o dinheiro, as atividades bancárias, e macro-economia, a moral popular, as epidemias e pandemias e trata da demografia e do aumento ou redução da população. Isso nos dá uma importante significação para a chegada do Sol a esse quadrante do Zodíaco quando o mundo vive uma das suas maiores crises econômicas dos últimos tempos e o Brasil uma sucessão de mudanças e crises: econômica, política e social, com questionamentos que devem se acirrar com manifestações e radicalismo e a significativa ação de grupos sociais que pela exigência e a paixão, elementos típicos do signo. Em ano de eleições Escorpião atua ampliando a ânsia por liberdade e independência e de indiscutível ligação com o senso social e de justiça. Simbolizado originalmente por uma águia, Escorpião evoca a vida livre e a determinação da sobrevivência e nos primórdios da civilização ocidental ligou-se à idealização do sexo como forma de paixão, prazer e emoção, o que o torna mais hábil ao lidar com tudo que diz da nossa sexualidade.

Seus conceitos dizem da intensidade com que vive, pensa, age e busca a realização do ser humano como indivíduo. Na mitologia lembra a lenda de Órion, o hábil menino-caçador morto a mando de Diana por um escorpião. A lição mitológica nos leva a noção de vingança, um dos traços do caráter escorpiano.

Reservado, exigente e determinado, passa sobre tudo ao buscar suas metas.

Período de regência astrológica padrão: de 23.10 a 21.11

Em 2022: de 07h35 de 23.10 até 05h20 de 22.11

Planeta regente: Plutão co-regido por Marte

Elemento: Água

Nativo: escorpiano e escorpiana

Símbolo: A letra “m” grega com a perna direita distanciada do corpo – a águia

Signo oposto: Touro

Dia da semana: Terça-feira – Dia de Marte e Plutão

Personalidade mundial do signo: Whoopi Goldberg, atriz

Personalidades de destaque no Brasil:

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, atleta, jogador de futebol - Ziraldo, jornalista, escritor, cartunista – Ruy Barbosa, político, escritor, jurista – Humberto de Campos, escritor – Capistrano de Abreu, historiador – Roberto Menescal, compositor – Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, político – Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor, político – Luís Fernando Veríssimo, jornalista, escritor – Milton Nascimento, cantor, compositor, instrumentista – José Lewgoy, ator – Graciliano Ramos, escritor – Agnaldo Timóteo, cantor – Belchior, compositor e intérprete – Capiba, compositor – Garrincha, atleta, jogador de futebol - Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista – Raphael Rabello, violonista e compositor – Marieta Severo, atriz – Hebert de Souza, o Betinho, sociólogo – Prudente de Morais, político, primeiro Presidente civil da República – Sobral Pinto, jurista – Frei Damião, líder religioso – Eva Todor, atriz –Cecília Meireles, poetisa – Ari Barroso, compositor, radialista – Dinah Silveira de Queiróz, escritora, acadêmica – Nássara, caricaturista e compositor – Oswaldo Aranha, político, diplomata – Bernardo Élis, escritor – Rachel de Queiroz, escritora, acadêmica – Washington Luiz, presidente da República – Ênio Silveira, editor – Iberê Camargo, pintor – Domingos da Guia, jogador de futebol.

Personalidade – Pontos positivos



A ambição

A tenacidade

O magnetismo

A perspicácia

A emotividade

A confiabilidade

A sensualidade

O senso criativo



Personalidade – Pontos negativos



A crítica

O senso de vingança

O ciúme

A inveja

A falta de tato

A violência

Pensamento escorpiano

A busca por fazer de sua vida a conquista permanente de objetivos o leva quase sempre a fazer de sua caminhada uma seqüência de atos de fixação, lúcidos, porém impiedosos, com os obstáculos que encontra em seu caminho. Fazê-lo de forma mais serena é a plena conquista de seus melhores ideais e o exercício de suas qualidades na afirmação da mais marcante de todas as personalidades do zodíaco!

O tipo escorpiano:

Conquistador, cimento, firme e que raramente se desvia dos caminhos que traça para si mesmo e para sua vida. Assim é você, escorpiano, o nativo do signo da Águia, amante do oculto e do mistério. Pesquisador de nomeada, investigador incansável, tem forte atração pelo sexo e simboliza a sua prática como forma de perpetuação da espécie. É hábil e tem destreza Manuel e mental. Crítico que vai aos limites da impiedade, raramente perdoa seus adversos. É explosivo e conservador, pouco flexível e tende a se mostrar ditatorial entre os íntimos e quando detém o poder.

O homem de escorpião

O caráter do nativo de Escorpião, de forma muito curiosa, se liga a um dos seus co-regentes planetários, o distante Plutão, questionado como planeta e que tem o mais lento movimento de translação em torno do Sol: é misterioso, lento, insondável e polêmico. É nesse reflexo da influência planetária, muito mais do que a de Marte, seu outro regente, é que se expressa e se mostra o homem do signo. Sentimental e emotivo é ele uma pessoa especial que vive pela paixão e faz do entusiasmo uma base de conquista de seus próprios valores e metas.

Esse amante do mistério, determinado e aparentemente calmo e tranquilo, é o mais expressivo de todos os homens que povoam o zodíaco e na sua figura sempre determinada estão um caráter invencível e passional junto a um temperamento controlado e firme, unindo em si os dois lados diferentes desses conceitos pois é ele um ser bastante racional que convive ao mesmo tempo com uma pessoa toda feita em emoção.

É comum se afirmar que existem dois tipos distintos de escorpianos, um cerebral, racional, objetivo, materialista e contido, enquanto que o outro seria o oposto deste primeiro exemplar do filho de Escorpião: ardente, passional, místico e exuberante. Na verdade, existem os dois tipos em uma só pessoa. O escorpiano sabe ser contido e efusivo, místico e materialista, racional e emotivo, tudo de uma só vez, dependendo da situação em que se encontre. Este é mais um dos mistérios que envolve a vida dessa figura extraordinária.

Preocupado em realizar tudo o que necessita para sua vida, ele vai dar mostras, facilmente de toda a sua determinação e sua persistência. E isso com tal profundidade que confundirá as pessoas que se valem apenas de sua fria aparência exterior. O senso de responsabilidade do nativo é a única coisa que ele deixa transparecer em sua face e seu modo de agir.

Dotado de um enorme magnetismo pessoal ele tem o temperamento apaixonado e demonstra isso em tudo o que se empenha. Jamais será ele apenas um frio e distante observador da cena ao seu redor. Em tudo ele estará presente, colocando seu entusiasmo ao lado do mais fraco, do que carente e daquele que sofre e não se manterá nunca afastado diante de injustiças que o mundo reserva ao ser humano. Apesar disso, o homem do signo tem a tendência de esconder seus sentimentos e se mostrar avesso a sentimentalismo barato.

Guarda ele uma profunda intolerância para com os defeitos, erros e falhas das outras pessoas, mostrando, quando defrontado com um desses casos, uma intolerância brutal. Ele não consegue entender como os outros podem cometer erros que ele próprio, escorpiano, jamais cometeria. É difícil para o nativo entender as diferenças entre as pessoas. Por isso se tornam intransigentes e exigentes.

Avesso a críticas, fechado ao diálogo, ele desdenha dos sonhos de outras pessoas e, por tê-lo em pequena dose, faz pouco caso de todo o idealismo exagerado daqueles que esperam que tudo lhes caia do céu. A determinação que ele impõe ao seu modo de ser, faz com que o nativo não aceite também a apatia alheia em relação às adversidades da vida.

Em momentos de ira, o homem do signo parte fácil para a destruição e isso se liga à imagem do artrópode que o simboliza, o escorpião que, enfurecido ataca mortalmente o seu agressor.

A mulher de Escorpião

Um ser misterioso, cheio de charme, atraente e que será sempre a apaixonada do Zodíaco, assim é a mulher de Escorpião, aquele que, unindo todas as características passionais de seu signo, saberá ser a dona do desejo, da paixão e do sexo. Tudo isso temperado com o mistério de alguém que é profundamente frustrada por não haver nascido homem, como transparece sempre nas ações de uma mulher bem especial, forte, dominadora, ciumenta e poderosa.

Fascinante, dotada de um sentido de sedução e de sex-appel que não tem igual, ela vai lutar a vida toda por eliminar o que considera redução de sua liberdade e as restrições que o mundo ainda faz à mulher e, nisso ela guardará a mágoa de não ser plena e totalmente dona de si, fazendo com que manifeste esse desejo de ter sido de outro sexo. Mas, o fará de uma forma tão feminina que encanta.

A nativa do signo reúne em sua maneira de ser, a capacidade comum a todos os escorpianos de mostrar um lado racional e outro emocional, alternando sua maneira de agir entre um e outro, de uma forma muito especial e que segue os rumos, objetivos e conceitos que só ela conhece. Desdenhosa para com a moda, distante dos recursos artificiais de sedução, ela se fará a própria deusa do amor, quando empenhada em uma conquista. E vai ao cume da mais alta montanha quando se decide por alguém.

Determinada e persistente, ela vai passar pela vida deixando as marcas de uma personalidade muito forte, generosa com os que dela depende, excelente esposa e mãe e, mais que isso, capaz de realizar prodígios de alegria e contentamento apenas pelo fato de existir. Ela vai ser, ao mesmo tempo, o menino travesso que ri da bola que quebra a vidraça do vizinho e a fêmea fatal dos mais eróticos filmes de amor, a companheira mais aguerrida na defesa daquele a quem ama e a adolescente despreocupada gastando a rodo em um shopping.

Para ela, que tem uma rara percepção, não haverá nada na vida que não seja passível de conquista e, por isso, ocupa espaços importantes na carreira do namorado, do marido e até dos filhos, participando de tudo aquilo que pode levar a eles ou a si própria a se destacar na comunidade. Leal e possessiva, ela sempre falará em “nós” quando se referir a sua família, um núcleo de pessoas das quais ela assume plena posse propriedade.

Reservada, sob sua aparente face desligada do que ocorre a sua volta, ela estará interiormente integrada a seu meio e isso também se mostra em relação a seus sentimentos. Raramente elas os demonstrará em sua plenitude, guardando só para si, muito do que sente e pensa. Nunca será uma pessoa indiferente pois seu modo de ver as coisas varia da admiração ou do amor exagerados à repulsa clara e direta. E toma partido contra ou favor, com uma facilidade enorme. Nos seus relacionamentos ela externa bem esse tipo de postura diante do mundo. Ou ama perdidamente ou despreza com rancor e ódio notáveis. Inclinada ao misticismo, curiosa ao extremo, controlada e metódica, a escorpiana tem forte sede de conhecimento e experimenta de tudo para saber.

Simplesmente saber e conhecer. Nessa procura ela vai deixar saber que detesta a fraqueza apesar de ser maternal e protetora com os desvalidos, é muito individualista e nisso colocará sempre em primeiro lugar os seus próprios interesses. Ama seu lar e muda com facilidade. É imprevisível em gastos e será uma comprista furiosa se tiver recursos para tanto. Possessiva odeia quando demonstram sobre ela qualquer forma de controle e demonstra sempre uma enorme paixão pela vida.