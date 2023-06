Com a chegada do Sol ao signo das nossas bases emocionais, coincidindo com o solstício de inverno no nosso hemisfério sul, na astrologia começa um novo ciclo anual da regência solar sobre a quarta casa do Zodíaco. É época em que a nossa relação com o mundo mais próximo se faz mais intensa e molda sentimentos, vontade e determinação em período do ano astral em que o apego a tudo que nos é mais familiar é bastante ampliado e nos faz mais emotivos e presos aos princípios de estabilidade de nossas raízes, hereditariedade, o passado e o que já nos é conhecido.



Câncer é o signo que neste mês solar une os nossos dois luminares – o Sol e a Lua – em um mesmo lapso de tempo e faz evocar a lenda mítica de Selene, a filha de Hipérion e Tea representada por uma jovem percorrendo o céu num carro prateado puxado por dois cavalos, envolvida pela luz do Sol e carregada de poder vital, na medida em que crescia gradualmente, refletia e distribuía a luz solar para a terra marcando o período fértil e destinado ao crescimento.



Nessa evocação da mitologia grega estão os principais elementos que marcam as características de Câncer, o signo da família, do lar, das bases emocionais, da hereditariedade e dos sentimentos e emoções.



Seu símbolo também se liga a mitologia com a luta de Hércules contra o caranguejo gigante que foi o outro nome do signo na Antiguidade Clássica.



A sensibilidade e a devoção são os traços mais distintivos de Câncer que tem por legenda distintiva o verbo sentir.

Período de regência astrológica padrão: de 21.06 a 21.07

Em 2023: de 11h57 de 21.06 até 22h50 de 22.07



Regente: A Lua

Elemento: Água

Nativo: canceriano e canceriana



Símbolo: O caranguejo representado por um duplo que lembra a gestação



Signo oposto: Capricórnio



Dia da semana: Segunda feira – dia da Lua



Personalidades cancerianas de destaque no Brasil:



Hermeto Pascoal, compositor e instrumentista – Dercy Gonçalves, atriz e comediante – Joaquim Manoel de Macedo, escritor - Carlos Castelo Branco, jornalista, escritor – Raul Seixas, cantor e compositor – João Guimarães Rosa, escritor – Paulo Gracindo, ator – José de Magalhães Pinto, político, banqueiro – Eleazar de Carvalho, maestro – Gilberto Gil, compositor, cantor e membro da ABL – Mário Quintana, poeta e jornalista – João Saldanha, jornalista –Alberto Nepomuceno, regente e compositor – Arthur Azevedo, jornalista, poeta e dramaturgo – Américo Jacobina Lacombe, historiador – Carlos Chagas, médico e cientista – Carlos Gomes, regente e compositor clássico – Sérgio Buarque de Holanda, historiador – Anísio Teixeira, educador – Orígenes Lessa, escritor – M. Cavalcanti Proença, escritor – Paulo Moura, regente – Visconde de Cairú, político do Império – Arthur Moreira Lima, pianista – Alberto Santos Dumont, engenheiro, inventor do avião.

Personalidade – Pontos positivos



A determinação

A memória

A eficiência

Capacidade de mando

A paciência

A perseverança

Confiança

Sinceridade



Personalidade – Pontos negativos



O ciúme

A indolência

Falta de auto-estima

A possessividade

A sensibilidade excessiva

A insegurança



Pensamento canceriano



Seu apego ao conhecido e ao que lhe é familiar serve de entrave a que você desenvolva melhor seu próprio potencial, Por isso, fazer da capacidade de renovar- se a cada dia, é a tarefa que lhe incumbe na busca de sua realização pessoal e no seu meio de vida, sua base emocional e seu mundo individual!

O tipo canceriano:



A possessividade marca o nativo do signo da Lua e da família. Dono de seu próprio mundo, e a ele voltado de forma obsessiva, é aquele que busca o conforto e o bem estar dos que dele dependem. É reservado e contido, tradicionalista e severo nos seus princípios morais, chegando ao exagero de condenar avanços e resistir a modernidade. Trabalhador incansável tem forte apego à família e cultiva um comportamento caseiro e valoriza como ninguém a segurança material. É tradicionalista também nas concepções que faz da moral e dos valores sociais., Tem muita emotividade.

O homem de Câncer

Desconfiado e reservado como alguém que se coloca dentro de sua casca ao se relacionar com o mundo, assim é que passa o canceriano a sua primeira imagem. Uma pessoa impenetrável, que vai exigir uma vida inteira para se lhe descobrir. E isso, para, ao final, se notar que ele sempre foi aquilo que não imaginávamos. Sensível e caridoso é personalidade que marca a todos os que têm o privilégio de ele conviver.



Tudo no homem de Câncer é conservador e até antiquado. Mas ele se revela alguém que sabe, como poucos, mostrar sensibilidade e gentileza que o fazem cativante e encantador, principalmente quando em fase alta de seu ciclo lunar. O nativo, permanentemente, vive por ciclos que alternam momentos de muita euforia e alegria, intercalados a outros de melancolia e mau humor.



Fiel a si e àquilo que considera certo e importante, tem forte apego à segurança pessoal o que o faz cuidadoso ao assumir riscos, não importando se isso diz de dinheiro ou de amor, de trabalho ou de amizades.



Comedido em gastos, ele vai controlar sempre a sua situação financeira e angustia-se sobremaneira por se ver em dificuldades ou com qualquer descontrole financeiro.



Pessoal e profissionalmente ele sempre busca atingir o máximo do que considera o ápice da vida. Na carreira vai perseguir os pontos mais altos com uma tenacidade incomum o que o levará a gestos de tolerância e paciência que provocarão a admiração em outras pessoas.



Pessoalmente o homem de Câncer vai sempre buscar posições de destaque na comunidade, não importando se isso se der com a liderança de um trecho da rua onde mora ou a de um grupo de amigos que se reúne sempre para conversa e libações. Preso à família, mãe e filhos têm para o nativo um significado todo especial e importante e ele age quase sempre em sintonia com esses seus parentes, uma forma de expressar suas origens e sua vinculação com o núcleo do qual se prende.



Não será raro o canceriano que se reúne aos fins de semana com sua família e em torno dela desenvolva dotes de cozinheiro e anfitrião, concentrando as atenções e cuidados. Esse mesmo cuidado ele terá em relação aos filhos os quais considerará eternas crianças a merecer sua preocupação e seu controle. Ele se realiza na paternidade.



Inteligente e diligente, conhece êxito no trabalho desde que tenha oportunidade de desenvolvê-lo dentro de suas concepções intelectuais. É mais dado ao trabalho intelectual que físico. Diligente, realiza suas tarefas com presteza e determinação, de forma rápida para completar de imediato o que é de sua responsabilidade. Dá-se bem com tarefas que o liguem a coisas passadas e luta pela sua carreira de uma forma muito determinada.



A simplicidade é uma das formas com que se expressa o canceriano típico que se mostra esquivo e defensivo quando contrariado. Isso pode gerar uma primeira e errada impressão de antipatia e descontrole. É ele um ser amável e amigável que adora o relacionamento simples, direto, amigo e participante.



Tem forte e natural atração pela cultura valorizando o clássico, a história dos que o antecederam, revelando nessa admiração uma intensa curiosidade sobre a forma com que as coisas tiveram antes dele. Interiormente, é um místico e religioso que pode, às vezes, chegar ao fanatismo devido ao rigor com que defende suas concepções.



Com uma forte personalidade, o homem do signo da Lua deixa marcas profundas por onde passa e com quem se relaciona.

A mulher de Câncer

A modéstia personificada uma pessoa muito especial, que oscila seu comportamento entre a imagem ideal de um ser etéreo, misterioso e fascinante e uma figura enérgica, imaginosa, criativa e dada a momentos de tristeza e melancolia.



Assim é a nativa de Câncer, a mais emotiva e amorosa de todas as mulheres, aquela que saberá sempre mesclar o entusiasmo e a tristeza, a alegria e o desânimo, de uma forma que surpreende as pessoas.



Feminina e delicada, ela reflete a influência da Lua sobre seu modo de ser e agir. Romântica, é capaz de desenvolver uma concepção de vida bem própria e especial, fundada mesmo em verdadeiro conto de fadas, idealizando para si uma história que a mostre a donzela resgatada pelo seu príncipe encantado, como se fora personagem de uma permanente e inacabável história de amor.



Mas, por trás dessa figura tão feminina, reside uma verdadeira leoa em determinação e vontade. Sua postura diante da adversidade do cotidiano e de críticas é sempre de quem não admite a admoestação e ela se coloca facilmente na defensiva quando percebe que alguma avaliação tende a depreciá-la.



Voltada para a autoconfiança a mulher canceriana fica magoada facilmente se julgar que foi exposta ao ridículo ou se tornou alvo de comentários depreciativos. Sua reação não será a de partir para a agressividade, mas sim absorver e remoer a avaliação que lhe é contrária.



Na maioria das vezes a mulher de Câncer é tímida e se mostra receosa diante do mundo, embora pouco revele dessa sua insegurança, o que pode causar problemas graves de distorções psicológicas com o amadurecimento. De tanto absorver dúvidas, críticas e depreciação, ela poderá se tornar descrente de muita coisa e amarga diante daquilo que desconhece ou daquilo que não lhe dá a certeza da aceitação.



É nesse campo que reside um dos mais graves problemas da mulher do signo. Dar e receber, sendo aceita por isso, é sua maior ambição em sentimentos mas, raramente ela o consegue no grau que pretende.



Os temores da canceriana, sempre exagerados, por vezes se transformam em sentimento de inferioridade e a fazem prudente em todos os seus atos. Isso, por ter medo de não estar à altura daquilo que se lhe exige, de não ser tão bonita quanto dela se espera, não ter a inteligência necessária, de ser excessivamente despreparada, muito jovem ou muito idosa para enfrentar o desafio que lhe é postos à frente.



Essa inadequação é típica do signo e, uma vez superada, dá a autoconfiança necessária à nativa. Na maioria das vezes, tais dúvidas são inteiramente injustificadas.



Suas emoções são seu mais precioso segredo e ela a guarda para quem realmente ama e dificilmente revela em rodas de amigos, aquilo que pensa. Seu mutismo diante de confissões em grupo a destaca e isso porque nada na canceriana, quando se trata de sentimentos, é superficial. A intensidade com que ama e odeia é proverbial.



Ambiciosa, aparentemente despreocupada, muito feminina em gestos e postura, se revela uma pessoa insatisfeita com as conquistas que realiza e isso se reflete também no seu cotidiano de vida.



Para ela nada é bastante para satisfazê-la. Seja na busca do conforto, do patrimônio, da segurança dos seus e dos postos que ocupa. Dominadora, sem ser agressiva, controladora e paciente, é uma figura que guarda em si toda a base da origem do ser, a mãe primeira que gerou e controlou o mundo em suas origens.