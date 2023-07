Leão



Signo do poder, do drama, do teatro e da ação com

referência direta à juventude e à infância, Leão ocupa no

Zodíaco a quinta casa, regente dos campos da criatividade

e da afetividade. Seu elemento é o Fogo e, governado

apropriadamente pelo Sol, é o símbolo do gerador de vida e

da luz.

Com a sistematização da astrologia entre os gregos o

signo do Leão foi retratado na lenda de Hércules e o

primeiro de seus trabalhos para matar o leão de Neméia e,

com sua pele fazer armadura totalmente invulnerável,

fazendo assim do herói o símbolo do poder do ferro, da

pedra e do bronze transformados em força e a

autoconfiança, traços típicos dos seus nativos.

Leão é a base da vida, da reciprocidade, da jovialidade

e de todo o poder da espécie humana.

No cotidiano governa o mundo das diversões, a

criação nas artes, o romance real e tudo o que se relaciona

aos jovens e às crianças.

É o signo do drama, do teatro, da liderança e do mando

em todas as suas formas.

Período de regência astrológica padrão: de 22.07 a 22.08

Em 2023: de 22h50 de 22.07 até 06h01 de 23.08

Regente: O Sol

Elemento: Fogo

Nativo: leonino e leonina

Símbolo: O leão estilizado em uma cauda ereta

Signo oposto: Aquário

Dia da semana: Domingo – o dia do Sol

Personalidade mundial do signo: Simon Bolívar, o libertador

Personalidades de destaque no Brasil:

Aldir Blanc, compositor – Guilherme de Almeida, escritor – Marechal Deodoro da

Fonseca, militar, presidente da República – Oswaldo Cruz, médico, sanitarista –

Ernesto Geisel, militar, presidente da República – Jorge Amado, escritor – Fagundes

Varella, poeta – Burle Marx, paisagista e artista plástico – Zélia Gattai, memorialista

e escritora – José Cândido de Carvalho, jornalista, romancista – Adoniran Barbosa,

compositor e humorista – Caetano Veloso, cantor e compositor – Arthur Bernardes,

político e Presidente da República – Gianfrancesco Guarnieri, ator e dramaturgo –

Mário Jorge Lobo Zagalo, futebolista e técnico de futebol – Marcos Ácher, ator e

diretor de teatro - Gustavo Capanema, político e educador – Fernando Affonso Collor

de Melo, político e Presidente da República – Clara Nunes, cantora – Ana Moser,

jogadora de vôlei – Oscarito, ator, artista circense e comediante – Candeia,

compositor e sambista – Victor Meirelles, pintor – Joaquim Nabuco, político do

Império – Araci de Almeida, cantora – Francisco (Chico) Alves, cantor – Josué

Montello, escritor – Rui Guerra, cineasta.



Pontos positivos

Criatividade

Generosidade

Liderança

Honradez

Responsabilidade

Ambição

Diplomacia

Capacidade de mando

Personalidade – Pontos negativos



Arrogância

O temperamento

A intolerância

Descontrole

Auto-avaliação exagerada

Volubilidade

O tipo leonino:

Permanente no centro de sue próprio mundo, carente da avaliação alheia e

da aprovação para seus atos, é o dominador por excelência, o chefe nato e

aquele que jamais se conforma com posições inferiores e postos menores. É o

ditador descontrolado quando não sabe controlar seu potencial. Ator e astro

de tudo o que idealiza e faz, é generoso parceiro e infiel amante pois necessita

de permanente movimento e não aceita a acomodação. É o centro de atenções

e um inovador e condutor de pessoas de rara capacidade. Quando provocado

reage com violência e ardor.

O homem de Leão

Uma figura extraordinária de ser humano que conhece seu lugar no

mundo e vive para se colocar sempre em um degrau mais alto diante das

pessoas que com ele convivem. Assim é o típico nativo de Leão, um homem

que vai se mostrar brilhante em tudo o que fizer. Cavalheiresco e galante no

trato com outras pessoas, ele vai se mostrar sempre um líder nato e isso até

mesmo quando se fala de sentimentos.



Unindo todo o ardor do fogo que é o seu elemento, a um racionalismo

típico de um signo masculino e positivo, o leonino depende como ninguém do

gênero humano e do calor que vem de outras pessoas. Sua estrutura emotiva

é um de seus mais significativos componentes psicológicos e dela ele

depende como outros dependem do oxigênio para sobreviver. Na verdade, se

diz do leonino que, sem amor, irá minguando e acabando até definhar por

inteiro.



Essa curiosa vinculação do homem leonino ao seu símbolo estelar revela

muito da personalidade do nativo. Ele cria com o seu calor que, em excesso

pode também destruir. É fogoso, temperamental e impulsivo. Sua existência é

uma constante e permanente procura pela atenção pois em tudo o que faz e

realiza, ele estará sempre em busca do reconhecimento que, ao mesmo

tempo é exigência sua, serve-lhe de motor e incentivador para realizações as

mais diferentes e uma permanente busca de algo maior que aquilo que tem. É

um insatisfeito com o próprio sucesso e realizador que se mostra, às vezes,

extremamente atirado em tudo o que faz. Em matéria financeira, por exemplo,

é alguém que vai fundo e busca soluções e caminhos nem sempre

convencionais.

Por seu caráter viril e ambicioso, adora a disputa e vai atravessar sua

vida competindo com alguém ou com alguma coisa. Criativo com aparelhos e

mecanismos, é uma pessoa inventiva por buscar sempre soluções

alternativas para problemas que outros consideram insolúveis. Aliás, para o

homem de Leão, poucos obstáculos intransponíveis ele encontrará ao longo

de sua vida. E os que ousarem se postar em seu caminho, serão

ultrapassados de uma forma ou de outra. nem que para isso ele tenha que se

valer de recursos que o fazem excêntrico e diferente.



Na sua necessidade de afeto ele é absorvente e dominador E ele sabe

valorizar a dedicação e o companheirismo, sempre com gestos largos e

generosos, presentes caros e elogios exuberantes. Ciumento até dos

filhos, o homem de Leão vai ser sempre o eterno menino à espera de colo e

isso o transforma, na maturidade num amante excepcional e carente que vai

estar exigindo permanente atenção por parte daquela que está ao seu lado.

Esse tipo de comportamento pode levar o leonino a atitudes que serão

consideradas de puro egoísmo e, como conseqüência a atos que serão cruéis

com aqueles que o cercam. Ele irá se defender para manter sua supremacia

na atenção alheia e recuperada esta, tudo será superado e ele volta a ser

aquela pessoa especial, muito sociável e amável.

A mulher de Leão

Esta sonhadora dona do mundo é alguém muito especial e que exige um

lugar ao sol como a legítima e digna representante do astro-rei sobre a Terra.

É a deusa transformada em ser humano e que revela em uma inegável classe,

uma postura de rainha, uma dignidade que envolve e uma presença que

jamais será esquecida para aqueles que tiveram o privilégio de tê-la em sua

companhia.



Exageros à parte - e exagero não é palavra distante do dicionário da

leonina - a nativa de Leão concentra em si todas as qualidades e defeitos do

nosso Sol. Amável e rigorosa, lutadora e acomodada, ciumenta e

desprendida, gentil e antipática, valente e medrosa, tudo isso compõe, ainda

que de forma contraditória, o temperamento da nativa.



Habitualmente, ri com gosto, apesar de manter sempre uma postura

digna e com sua habitual classe, mesmo na intimidade, não importando o

que lhe aconteça. Ela se deslumbra facilmente com coisas que gostaria de

ter. Sua casa é um permanente exemplo de decoração, com as coisas mais

disparatadas que, no entanto, fazem o seu prazer interior.



Ela é, por essência, uma pessoa sentimental que guarda lembranças por

toda a sua vida, encontrando-se entre seus porta-retratos e álbuns, fotos

inesquecíveis dos homens a quem amou e dos momentos em que ocupou o

centro do palco. Sem o reconhecimento alheio, a leonino vai se tornar a mais

amarga das criaturas.



Como conseqüência disso ela busca a popularidade em todas as suas

atividades. No trabalho quer ser a mais destacada das profissionais. No lar,

quer ser o centro das atenções de filhos e marido, quando já o foi dos pais e

avós. Para ela é essencial ser a líder social de seu grupo e nele ocupar os

espaços mais importantes e isso se reflete em tudo o que ela faz ou se ocupa.

Ela tem rara vivacidade, uma inteligência que a destaca, e tudo em torno dela

se arma de uma graça e beleza incomuns.

Sabe a leonina temperar de suavidade toda a sua vida mas isso quando

não provocada. Aí, a nativa de Leão reage a provocações como uma

tempestade dando razão à denominação de seu próprio signo, pois estará

representando a leoa ferida ou agravada de uma forma tão forte que assusta à

primeira vista.



A leonina é mestre em sustos dados a outras pessoas que não estão

acostumadas a sua franqueza direta, a suas reações bruscas e firmes e a um

caráter que rivaliza com os mais firmes do zodíaco. É ela mãe extremada e

tão dedicada que entra em pânico ao menor problema com os filhos.



Ela tem pouco equilíbrio para enfrentar doença dos filhos ou dos pais

e sempre chega ao exagero quando enfrenta, em família, coisas para ela

desconhecidas. Gosta de ser presenteada e é sofisticada em seu gosto e isso

deriva da necessidade que tem de ser sempre notada e reconhecida.

Generosa e dedicada, ela assumirá a causa dos desvalidos e das

minorias com um entusiasmo que a fará líder nas iniciativas que vier a

empreender.



É uma pessoa dada a momentos de fragilidade que a tornarão bem

próxima a uma menininha assustada, especialmente quando agredida ou

desrespeitada em seus direitos ou quando criticada de forma injusta.

O mês de Leão para todos os signos



Com a entrada do Sol em Leão, o principal dos corpos celestes nas

influências sobre o ser humano passa a ocupar, no Zodíaco, uma casa

diferente no horóscopo das pessoas. Nela, há elementos que ganham

importância e destaque ao longo do período que se aproxima bastante do

mês lunar. Tais elementos representam áreas de vida que ganham maior

significação nesta fase. Nossas previsões compreendem o mês astral que

vai de 22 de julho até 23 de agosto.

Áries

21 de março a 20 de abril



Áries sob a regência do Sol em Leão - O Sol, nesta fase, transita pela quinta casa,

aquela que diz dos prazeres, divertimento e tudo o que se relacionar ao lazer e à

distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida, as artes, o teatro

e a diversão. O amor também é regido por esta casa, o que o torna no período altamente

receptivo às manifestações do querer. Isso diz também dos filhos como forma de

expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de

especulação. O Sol em seu signo agora rege o coração e as costas.

Touro

21 de abril a 20 de maio



Touro sob a regência do Sol em Leão - Com o Sol regendo a casa IV, as influências

até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre os assuntos

pertinentes da vida em família e de apego a tudo o que disser do ambiente doméstico e

suas relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de

atenções. No campo material a fase é aquela em que a pessoa lidará com êxito, de

oposição e obstáculos no trabalho e profissão, as questões relacionadas à agricultura e

a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.



Gêmeos

21 de maio a 20 de junho



Gêmeos sob a regência do Sol em Leão - O Sol governa nesta fase a terceira casa

zodiacal, aquela que trata, neste mês solar, do intelecto, a capacidade cognitiva e

dedutiva, a inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, estudos e tudo o que

disser de escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e

comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período destacam-se

viagens curtas e o relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre

os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Câncer

21 de junho a 20 de julho



Câncer sob a regência do Sol em Leão - Esta fase astrológica mostra o Sol regendo a

2ª casa zodiacal, aquela que governa em nossas vidas as nossas aptidões e a forma

com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e do

exercício profissional. Depois da regência solar sobre a personalidade, temos uma fase

benéfica para as perspectivas financeiras, as propriedades e bens e o relacionamento

que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os

principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do

pescoço, nariz e da audição.



Leão

21 de julho a 22 de agosto



Leão sob a regência do Sol em sua 1ª casa - Ingressamos agora na primeira casa,

aquela em que o Sol governa o próprio domicílio e signo natal. Nesta fase, recebemos

fortes influências sobre a forma de ser e de se comportar. É a fase em que se define,

com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o meio-ambiente e o

relacionamento com os mais velhos no campo oposto de nosso primeiro contato com o

mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos expressando como

personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro



Virgem sob a regência do Sol em Leão - o Sol passa a reger agora a sua última casa

do zodíaco, aquela que nos diz de preparação para o renascimento. A décima segunda

casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios

futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, vez

que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências

externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos

preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É um

momento importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior

determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente,

os pés.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro



Libra sob a regência do Sol em Leão - O Sol em Leão governa a décima primeira casa

zodiacal, aquela que nos põe em contato com o próprio mundo, atuando sobre as

amizades e a fraternidade, fazendo com que elas ganhem destaque e importância no

cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que se trate com o dinheiro proveniente do

próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem

mais próximos da realização, nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de

dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as

pernas e tornozelos.



Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro



Escorpião sob a regência do Sol em Leão - a regência solar agora se dá sobre a

décima casa zodiacal e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição

social do nativo, sua honra e conceito públicos, reputação profissional, a carreira e o

exercício de quaisquer atividades que a ele dêem poder, sejam dimensionados de forma

muito forte. Neste período, o relacionamento com as pessoas que em nossa vida

expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver, ganha

maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os

acontecimentos marcantes desta fase na qual podem acontecer viagens longas. No

nosso corpo, o Sol leonino governa os joelhos.



Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro



Sagitário sob a regência do Sol em Leão - A regência do Sol neste mês lunar se faz

sobre a nona casa zodiacal, aquela que nos diz do lado espiritual de nossas vidas, da

instrução mais refinada e da Universidade e do ensino avançado e da pesquisa e nas

profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora,

teremos o lado interior de nossa individualidade muito mais ampliado e valorizado, com o

aparecimento de dons que temos latentes e pouco usamos, como a intuição e a

premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro



Capricórnio sob a regência do Sol em Leão - Nesta fase em que o Sol rege a oitava

casa zodiacal e agora aflora tudo o que diz respeito aos que nos antecederam, os

ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem

importância, especialmente aquelas que falam de governo ou de atividade no serviço

público. O nativo de capricórnio agora se verá envolto em questões ligadas, a finanças

ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que

em qualquer outra época do ano. No nosso corpo, o Sol rege os órgãos da reprodução e

falam do sexo.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro



Aquário sob a regência do Sol em Leão - O Sol rege a sétima casa zodiacal quando

os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando disserem da

associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e noivado.

É a fase dos sócios, parceiros e companheiros e como conseqüência disso, rege

também o divórcio e as ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as

pessoas. Neste período, ganhamos maior fascínio para tratar com outras pessoas, com

o público, valorizando a ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os

rins.



Peixes

20 de fevereiro a 20 de março



Peixes sob a regência do Sol em Leão - O Sol transita pela sexta casa Zodiacal e, ao

longo deste mês lunar, a influência do nosso principal luminar se fará sobre o trabalho,

especialmente se subordinado ou em função submetida a chefia, não importa seu grau

hierárquico. O relacionamento com patrão e dirigente terá a presença do Sol a guiar-lhe

os passos e a forma de se comportar. Os alimentos e as roupas também são

governados neste período que pode ser muito favorável. A saúde em geral é também

dirigida pelo Sol que, especificamente dirige no nosso corpo, os intestinos.