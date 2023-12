Com a entrada do Sol em Capricórnio, o seu signo passa a ocupar, no Zodíaco, uma casa diferente. Nela, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do mês solar que se alonga até 21 de janeiro. Esses elementos são áreas de vida que têm o Sol a interferir em cada uma delas. Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de se auto-determinar é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos. Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral.



Áries

21 de março a 20 de abril

Regente: Marte

Elemento: Fogo

Personalidade: Charles Chaplin, o eterno “Carlitos”, uma das figuras mais notáveis do cinema mundial.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 10ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos dos assuntos relacionados à posição social, honra e conceito públicos, reputação profissional, a carreira e o exercício de quaisquer atividades que dêem poder ao nativo e que sejam dimensionados de forma muito intensa. Este período mostra suas realizações e como o mundo as vê e o avaliam e sua influência no círculo mais próximo de seus relacionamentos. Revela também sua forma de seu relacionar com a autoridade e com os pais e seus superiores, se os tiver. É a época do ano mais favorável para as viagens longas. Assim, a reputação, a profissão, as autoridades, um dos pais, seu estatus e seu ego se tornam mais evidentes na rotina. No nosso corpo governa os joelhos e a parte superior das pernas.



Touro

21 de abril a 20 de maio

Regente: a Terra, nosso planeta

Elemento: Terra

Personalidade: O inventor italiano Guglielmo Marconi, uma das mais notáveis figuras do século 20.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 9ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos da mente superior, o super-consciente, os ideais, o lado espiritual da vida e a instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que nos relaciona com a lei, a universidade e o ensino avançado e da pesquisa, das profissões com enfoque ainda maior sobre os grandes negócios, a filosofia de vida, os nossos sonhos e visões. É a época em que aprendemos com as lições que a vida nos dá, ampliando dons de intuição, a ética e a influência da opinião dos outros sobre nossa vida. Neste mês solar o lado interior da vida aflora de forma mais intensa com o aparecimento de dons que temos latentes e pouco usamos, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso e os quadris.



Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Regente: Mercúrio

Elemento: Ar

Personalidade: O marechal e político brasileiro Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 8ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos do apoio que se recebe dos outros tanto financeiro e material quanto moral, espiritual e físico. Nesta fase em que o Sol faz aflorar os elementos que dizem respeito aos que nos antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas, os impostos e assuntos de seguro assumem maior importância, especialmente aquelas que se relacionam ao governo ou de atividade no serviço público. Neste período o geminiano se verá envolvido em questões ocultas e as ligadas ao sexo, seus segredos, o capital dos sócios, as pensões, as finanças e atividades que tratem ou digam respeito à vida em família. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e o sexo e os tipos diferentes de doenças.



Câncer

21 de junho a 20 de julho

Regente: Lua

Elemento: Água

Personalidade: O cantor e compositor baiano Gilberto Gil, um dos maiores nomes da MPB contemporânea.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 7ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos da associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como nas parcerias como o casamento, divórcio e noivado. É a fase dos sócios, parceiros e companheiros e como conseqüência disso, diz também das ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, você ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas, com o público, valorizando a ação na política. É uma fase de lidar com as pessoas que atuem em seu nome e revela os seus mais marcantes traços e personalidade No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.



Leão

21 de julho a 22 de agosto

Regente: Sol

Elemento: Fogo

Personalidade: O “homem do século 20 na Indústria”, o empresário americano Henry Ford.





Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 6ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos da saúde no trabalho, especialmente se o tiver subordinado ou em função submetida a chefia, não importa seu grau hierárquico guiando o seu relacionamento com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais. Esta posição afeta sua rotina, a alimentação, as roupas, como as usa e o comércio delas. A higiene e auto-ajustamento também sofrem essa interferência. O Sol governa agora de forma muito favorável as condições que influem em sua vitalidade e a sua mente inconsciente. Neste período, a disposição física em geral é também dirigida pelo Sol que, especificamente rege em nosso corpo os intestinos.



Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Regente: Mercúrio

Elemento: Terra

Personalidade: O ator Raul Cortez, intérprete de personagens inesquecíveis das nossas melhores novelas.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 5ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos dos prazeres, divertimento e tudo o que se relaciona ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. Essa regência também se dá na relação do nativo com as artes, o teatro e da diversão. O amor também é regido por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer, os romances e nossa atitude emocional diante dos outros. Isso afeta também a relação com os filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidos os esportes, nossos empreendimentos e as mais diversas formas de especulação. O Sol em seu signo agora rege o coração e as costas.



Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Regente: Vênus

Elemento: Ar

Personalidade: a cantora Gal Costa, um dos maiores nomes da música popular no país.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 4ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos da vida em família e de seu apego a tudo o que estiver ligado ao ambiente doméstico e lhe é mais próximo e conhecido. Nesta fase, predominam suas relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções, as nossas raízes hereditárias, a ancestralidade, as propriedades como imóveis, Por ser uma casa de conclusões, nos liga aos últimos anos de nossas vidas e as bases sobre as quais edificamos nosso caráter. No campo material a fase é aquela em que você lidará com êxito, de oposição e obstáculos no trabalho e profissão, tudo o que se relacionar à agricultura e à terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.



Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Regentes: Plutão e Marte

Elemento: Água

Personalidade: O jurista, político e escritor brasileiro Ruy Barbosa

Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 3ª casa do Zodíaco influenciando nosso comportamento nos campos do intelecto, da capacidade cognitiva e dedutiva, da inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, os estudos e tudo o que disser de escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet e interfere na adaptação da mente ao aprendizado e na aceitação de novas idéias assim como na nossa capacidade para nos relacionar com o ambiente em que vivemos. Neste período destacam-se viagens curtas e o seu relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.



Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Regente: Júpiter

Elemento: Fogo

Personalidade: O vidente e místico Michel de Nostradamus, autor das mais comentadas das previsões na história recente da humanidade.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 2ª casa do Zodíaco influenciando seu comportamento nos campos das nossas aptidões e forma com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e do exercício profissional e como ganhar dinheiro pelos próprios esforços e nossa necessidade de realização. O senso de autodignidade, e de valores também é afetado pela posição solar que se manifesta como o conceito de liberdade pessoal. Depois da regência solar sobre nossa personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, nossas propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde rege a garganta, o pescoço, nariz e a audição



Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Regente: Saturno

Elemento: Terra

Personalidade: Madame Pompadour, uma das figuras mais notáveis da Corte francesa no período pré-revolucionário do final do século 18.





Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 1ª casa do Zodíaco influenciando o comportamento nos campos da nossa forma de ser e agir diante das mais diversas situações. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e nosso relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo e a forma com que as pessoas nos vêem. É o campo astral da nossa maneira de reagir a este mundo, nele nos mostrando como personalidade. A posição solar também afeta nossa abordagem de vida, nossa aparência e jeito de agir e o começo de todos os nossos empreendimentos. No campo físico atua sobre o crânio e a face.



Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Regente: Urano

Elemento: Ar

Personalidade: O autor da teoria da evolução, Charles Darwin.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 12ª casa do Zodíaco influenciando o comportamento nos campos das forças conhecidas e ocultas que amealhamos para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas mostrando tristeza, sofrimento, limitações, inibições inimigos secretos e perigos ocultos de nossa vida. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É um momento importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.



Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Regente: Netuno

Elemento: Água

Personalidade: O compositor clássico Fredéric Chopin, autor de obras inesquecíveis.



Neste mês solar o nosso principal luminar transita pela sua 11ª casa do Zodíaco influenciando nosso comportamento nos campos do contato com o próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que amigos ganhem destaque e importância em seu cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que você lide com seus desejos de vida, objetivos e as nossas relações não emocionais e as circunstâncias sobre as quais não temos controle em época em que o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização assim como as pequenas e grandes organização às quais nos ligamos. Afeta também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.