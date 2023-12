FOTO: Previsões 2024 - Saturno em um ciclo de fortes mudanças

A ordem em tempo de aprendizado

Conhecido na Antiguidade Clássica por “o grande maléfico”, o planeta Saturno exerce no zodíaco as funções hoje reconhecidas de forma mais positiva como o zelador, o “capataz”, aquele que põe ordem aos caos e impõe em situações desordenadas a disciplina, a responsabilidade, a organização, controlando ambição e limitações dos povos e das nações.

Em termos astrológicos mais amplos, 2021 é o 54º ano da Era de Aquário, iniciada em 20 de julho de 1969 com a descida do primeiro homem na Lua e coincide com o sétimo ano do Grande Ciclo Astrológico de 36 anos regido por Saturno e que se iniciou em 2017 e nos levará até 2052.



Atuando em dois ciclos diferentes sobre a vida dos seres humanos, Saturno rege em um primeiro e mais curto desses ciclos - com duração de sete anos, - o cotidiano, as necessidades imediatas das pessoas, os campos onde nos sentimos menos seguros, trazendo uma aura de super-compensação para se superar limites, desafios e demora no desenvolvimento da Nação e de seu povo. No segundo ciclo que se iniciou em 2017 e tem 49 anos de longa duração, são regidos a ambição, as leis, a paciência e o senso de tempo.

Saturno é o nome romano do deus Cronus dos gregos, filho de Urano – deus do Céu – e de Gea, a Terra. Conta a mitologia helênica que Cronus foi o pai de uma segunda geração dos deuses do Olimpo, da qual sairia Zeus, o deus invencível que passou a governar o mundo dos homens.

Senhor do tempo, da ação e da razão, Saturno rege o signo de Capricórnio, um signo do elemento Terra que nos dá o impulso de segurança e garantia para o futuro diante da evolução e das conquistas de nossa espécie.

Dessa sua atuação nos vem a característica de cobrador das atitudes, decisões, progresso e evolução com que lidamos no nosso dia a dia. É um quadro de exigências, do uso que fazemos da nossa capacidade mental, da ambição que nos move em busca do crescimento e da auto-afirmação.

Como principais características da ação saturnina sobre os povos, vêm os conceitos de cautela, responsabilidade, profissionalismo, perfeccionismo, senso prático, o trabalho e a economia. Mas, aí também estão o domínio, a busca pelo estatus, o egoísmo e egocentrismo, as exigências e o rigor.



Os ciclos de Saturno no Brasil

Para o Brasil, a aplicação dos ciclos saturninos de evolução se dão de forma evidente com os acontecimentos das últimas sete décadas, se retrocedermos no tempo, a partir da anunciada regência do planeta dos anéis em 2017, um ano de aprofundamento da crise política, social e econômica que vivenciamos então nesse período da vida republicana do País.

Voltando à década dos anos cinquenta do século passado teremos a crise do governo Vargas e seu suicídio com o marco mais significativo na evolução do Pais no rumo de suas propostas nacionais. Daí por diante, todos os anos que têm Saturno por protagonista apontam acontecimentos ora trágicos, ora significativos na vida brasileira.

Foram estes os anos da regência ordenadora de Saturno:

1954 – Ano de Saturno – Agravamento de crise de disputa pelo poder – República do Galeão – Suicídio de Getúlio Vargas.

1961 – Ano de Saturno – Renúncia de Jânio Quadros – Tentativa de golpe militar com veto à Presidência de Jango – Implantação do Parlamentarismo.

1968 – Ano de Saturno – O Golpe militar de 1964 se aprofunda e é baixado o Ato Institucional nº 5 (AI-5) – a repressão e a tortura são implantadas com maior vigor – Começa a reação contra a ditadura.

1975 – Ano de Saturno - Começa a abertura do regime militar – Assassinato de Wladimir Herzog – Crise Militar com as ações do Presidente Geisel contra Comandantes das Grandes Unidades do Exército para o fim da tortura.

1982 – Ano de Saturno - Começa a redemocratização com a realização de eleições diretas nos Estados e nas suas capitais. Início da abertura política. É inaugurada a Usina de Itaipu, então a maior do mundo

1989 – Ano de Saturno – Fernando Collor de Mello é eleito presidente da República na primeira eleição direta após a redemocratização – A Constituição de 1988 começa a vigorar plenamente – Confisco da Poupança.

1996 – Ano de Saturno – Começa o ciclo de privatizações do governo Fernando Henrique – A dívida pública é aumentada exponencialmente – O plano real se mostra efetivo no controle da hiperinflação. Massacre de Eldorado dos Carajás no Pará.

2003 – Ano de Saturno – O torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva assume a Presidência da República em meio a forte crise econômica mundial e agravamento do endividamento externo do país e da dívida pública. Explode na Base Aeroespacial de Alcântara a Plataforma de Lançamento de veículos espaciais matando 21 cientistas brasileiros.

2010 – Ano de Saturno – Dilma Vana Roussef é eleita a primeira mulher Presidente da República e a crise internacional se amplia ameaçando fortemente o País.

2017 – Ano de Saturno – O governo de Michel Miguel Temer Lulia empossado Presidente após o afastamento parlamentar de Dilma Rousseff em 2016. O país vive uma crise profunda na política, nas instituições, no campo social e na economia com o risco do Brasil enfrentar sua primeira grande depressão com ruptura institucional.

Pelo que se percebe pelo registro histórico do País o ano regido pelo planeta dos anéis é sempre marcado por acontecimentos muito importantes para o futuro o que, na avaliação do astrólogo Landis Knigt Green nos mostra que “Saturno é tido como princípio de cristalização; isto é, onde quer que apareça indica que o indivíduo tem que consolidar suas energias em direção a alguma responsabilidade ou dever muito real. Isto poderá acarretar uma certa dose de apreensão, preocupação, sensação de desapontamento e restrição, ou o indivíduo pode sentir que foi acorrentado pelo próprio destino”.

Isso marcará fortemente a vida institucional e social do Brasil em 2024.

O Brasil no ano de Saturno

Como se vê pela descrição da influência do planeta dos anéis na vida nacional o ano de 2024 – a partir de 21 de março quando começa o ano solar - nos mostrará uma fase de ordenamento institucional, econômico e de muitas das carências e demandas políticas e sociais com a repactuação da vida nacional em novo ciclo que mostrará o início de um período de superação de crises e problemas, apesar de episódios pontuais ligados à ordem pública e dos debates em torno de um choque entre os poderes o que aponta para a proximidade de mudanças profundas no quadro de normalidade criado sob a Constituição de 1988, exatamente há de três décadas de um dos efeitos ordenadores do ciclo de influência desse planeta.

Pela posição de Saturno regendo o Brasil – país nativo de Virgem – pode-se esperar um ano em que a palavra chave será Prudência, com destaque para a segurança pública e seus efeitos sobre o cidadão na vida rotineira. Haverá preocupação nacional com esse tema e ações dos poderes públicos direcionadas à formulação de programas de combate firme e mais constante à criminalidade em todas as suas forma.

O Judiciário mostrará protagonismo ainda mais ampliado durante o ano, embora o político revele pela atuação de seus expoentes se preocupar com muita intensidade com as formas de poder do sistema político nacional. Debates envolvendo presidencialismo, parlamentarismo e suas variações deve ocupar boa parte das discussões envolvendo a mídia que terá um ano para minúcias e detalhes de suas pautas, sem maior preocupação com o todo no seu noticiário.

Teremos em 2024 um ano em que o impulso de segurança e garantia com disciplina, responsabilidade e organização se mostrarão de forma eloquente em todos os seus dias.

Saturno nesta fase atuará de forma intensa sobre as leis, as teorias científicas em torno de clima e aquecimento do planeta, as nossas limitações na vida nacional, a tradição e o conservadorismo.

Apesar de sua ação lenta o que conseguirmos com as mudanças e conquistas será duradouro. Há que se lembrar que Saturno é considerado desde a Antiguidade o “capataz” do zodíaco e sua ação é mais evidente nos campos onde nos sentimos menos seguros fazendo com que busquemos nos auto-compensar.

O planeta dos anéis tem sobre o ser humano uma forte influência que representa o princípio do aprendizado com as lições aprendidas em tempo passado. Essas lições, pela ação saturnina nunca serão esquecidas.

Em síntese, podemos afirmar que o novo ano será um período em que o conceito-chave de “despertador zodiacal” será uma constante na vida dos brasileiros.

2024 para os signos

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Regente: Marte

Engenhosidade é a palavra-chave para o nativo do primeiro signo neste novo ano. A influência de Saturno em Áries indica um ano em que o arietino será forçado pelas circunstâncias a tomar a iniciativa nas demandas e desafios do cotidiano, agindo com paciência e autoconfiança para alcançar suas metas.

Áries é o signo do impulso inicial de qualquer ação e Saturno, representando a lei de causa e efeito, trará de volta ao nativo as conseqüências de tudo o que fizer. Haverá em 2024 muitas oportunidades do nativo desenvolver suas habilidades e métodos em seu trabalho.

As exigências do ano serão de disciplina e firmeza. Haverá forte tendência do nativo desenvolver maior egocentrismo e se auto-justificar diante de atos que tratam da sua ambição e segurança. Agir sozinho e sem tato ou diplomacia será constante neste ano.

Suas ações na política serão bem valorizadas e reconhecidas. Na saúde há que se atentar á circulação sanguínea, especialmente na cabeça.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Regente: Terra

Fidelidade aos próprios princípios é o conceito que Saturno rege para o taurino. O novo ano trará ao nativo uma permanente preocupação com asegurança financeira e emocional, fatores que perturbarão bastante a paz dos filhos de Touro em todos os meses do ano.

Será uma época em que o taurino buscará a paz e a ordem nos assuntos práticos de maneira quase obsessiva, mas com a possibilidade de conter os excessos e se beneficiar desse quadro As carreiras relacionadas a valores e finanças estarão muito bem postas nos próximos meses e investimentos e empresas se tornam campo mais propícios para o taurino atuar.

Os cuidados que o nativo deve tomar neste ano estarão ligados ao excessivo materialismo que não lhe permitirá desenvolver todo seu potencial. O equilíbrio nas atitudes e no ordenamento de ganhos e gastos será muito importante em um ano financeira benéfico. O campo da administração de negócios e bens alheios será o mais propício para o nativo que desejar iniciar ou mudar de carreira.



GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Regente: Mercúrio

Para Gêmeos o conceito-chave de Saturno é da lógica. A regência saturnina para os nativos de Gêmeos mostra um ano no qual a mente prática, disciplinada, sistemática e lógica dos filhos do terceiro signo estará dimensionando os resultados dos próximos meses.

Ainda que essa posição exija muito em termos de disciplina, o geminiano terá suas idéias julgadas por sua utilidade prática e vai conseguir resultado notável, especialmente com o trabalho mental, na matemática e na execução prática de tudo que idealizar.

Saturno acrescenta aos dons naturais do nativo uma grande dose de disciplina, senso prático e de justiça nas funções que vier a exercer.

A convivência do nativo com as pessoas mais próximas, parentes e família, se fará de forma mais contida e fria neste novo ano. O nativo também vai se mostrar cheio de dúvidas, suspeitas e timidez na relação com as pessoas em período no qual deve aplicar toda sua capacidade de resolver problemas com flexibilidade.



CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Regente: Lua

Para o canceriano, o ano de 2024 terá como palavra-chave a segurança e o campo familiar será o teatro de operações de Saturno no signo de Câncer durante este novo ciclo anual.

Nele, o planeta dos anéis criará uma aura de desafios na estabilidade e na segurança da vida domésticas, trazendo algumas preocupações. Habitualmente muito sensível, o canceriano se verá levado a criar uma couraça ao redor de si o que poderá inibir a manifestação de maiores calor e afeto nas suas relações próximas.

A seriedade na forma de agir com suas obrigações compromissos será o ponto alto mais positivo do ano para o nativo que poderá se dar a atividades que envolvam números e cálculos de uma forma bastante positiva.

Assim, os nativos de Câncer terão um ano voltado à cooperação e às parcerias o que envolve as associações para lucros e ganhos. 2024 será o ano em que o ciclo regido por Saturno enfatiza as relações com o público. Na saúde, os cuidados devem se voltar ao sistema digestivo.



LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Regente: Sol



Para o nativo de Leão, o conceito-chave atentar durante 2024 será a liderança uma vez a ação de Saturno no signo do Sol se mostra de forma intensa quando fará os nativos buscarem a qualquer custo o reconhecimento que lhes satisfaça a necessidade de se sentirem importantes no mundo em que vivem.

O exercício de qualquer atividade que o coloque em destaque e na qual possa exercer mando e liderança será muito ampliada neste ano novo quando o leonino poderá exercitar com sucesso o seu senso prático.

Leão precisará agora desenvolver um conjunto de valores mais adequado para lidar com o amor, o romance, as crianças e as questões que derivam de sua auto-expressão criativa.

Haverá nesta nova fase para os nativos do quinto signo interesses profissionais valorizados na educação, na administração de assuntos de lazer e diversão e nas especulações financeiras.

Desilusões no amor e problemas com os filhos, para aqueles que os têm, não está descartado nesta fase. Na saúde sua atenção deve se voltar às costas e episódios cardiovasculares.



VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Regente: Mercúrio

O conceito-base da ação de Saturno sobre os nativos de Virgem em 2024 será o da moderação e da prudência.

O ano promete aos nativos do signo da deusa Ceres uma época bastante propicia para atividades relacionadas à medicina, pesquisa relacionada à saúde e ciência, além de funções que exijam manuseio de números, cálculos e valores.

Nos experimentos e empreendimentos em que se envolver, o nativo ganhará destaque incomum por seu perfeccionismo, detalhismo e capacidade de tratar com minúcia de detalhes.

A austeridade e a melancolia marcam o ano de Saturno para os virgianos que poderão ter episódios de depressão ou estresse com o peso de suas atribuições e responsabilidades de trabalho. O equilíbrio emocional e comportamental do nativo de Virgem ganha contorno ainda maior durante o ano quando ele deverá se ocupar constantemente dos seus humor e ânimo para bem conviver com as pessoas.

No campo da saúde, há que se ter maior atenção aos problemas digestivos.



LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Regente: Vênus

No novo ano, o nativo de Libra verá a ação de Saturno tornar ainda mais relevantes seus dons de disciplina, responsabilidade e seriedade. Saturno trará aos filhos do signo da Balança a clara noção de que para se conseguir alguma coisa de valor mais duradouro, ele precisará de apoio e ajuda e isso se dará com maior facilidade, especialmente após o mês de março.

A noção de responsabilidade será ampliada e o libriano a cobrará de todos aqueles com que se relacionar neste novo ano. No campo profissional o nativo será beneficiado se estiver com suas atividades ligadas a contratos, leis, normas, regulamentos e tudo que estiver ligado à justiça, advocacia, contabilidade e no novo campo da mediação.

Nessas áreas, no entanto, o nativo deve evitar sobremaneira as obrigações e compromissos mais pesados e de maior valor. No campo afetivo e pessoal o exercício da paciência será muito significativo.

A consciência social e a responsabilidade para com os mais carentes o afetará de forma intensa. Na saúde os cuidados devem se voltar ao sistema ósseo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Regente: Plutão e Marte

A mais forte influência de Saturno para o signo do sexo e da determinação se dará nos próximos meses tendo presente os conceitos-chaves da resolução e isso se verá claramente nos campos das finanças, especialmente as da família, os impostos, herança, seguro e questões relativas a propriedades alheias.

Em 2024 poderão ocorrer conflitos e desavenças nesses campos e caberá ao nativo com maior diplomacia do que a que usa habitualmente direcionar de forma correta seus interesses.

Haverá muita exigência de perfeccionismo no desempenho profissional e na lida com questões sociais do nativo neste ano. Não será um ano propício para qualquer demanda judicial envolvendo os escorpianos que terão meses em que a aceitação da responsabilidade será muito exigida do nativo.

Por filhos do elemento Água e com esta posição do planeta dos anéis, os escorpianos devem controlar sua sensibilidade e evitar ressentimentos e mágoas que só fazem por lhe trazer males psicológicos e até físicos.



SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Regente: Júpiter

A ética é o conceito-chave que Saturno legará aos nativos do signo do professor , o justo Arqueiro da Antiguidade.

A seriedade na busca pela aplicação prática de seus princípios filosóficos de vida, seus ideais e crenças se fará presente de forma intensa para os filhos do signo do Centauro no novo ano.

O ano revelará também capacidade intelectual altamente desenvolvida, disciplina maior nos encargos de seu cotidiano e maior profundidade de concentração. Esses atributos agora ampliados pela ação saturnina, trarão benefícios na área da educação, do ensino e no aprendizado de qualquer matéria nova.

O temor à desaprovação e a censura terão papel importante em seu ânimo em muitos momentos de uma fase em que o nativo irá se mostrar revoltado e indignado com o que considerar uma injustiça. A reputação pessoal será seu bem mais precioso neste ano.

Neste novo ano o nativo deve evitar a todo custo a tentativa de impor aos outros seus valores, idéias e conceitos num quadro que não é propício à política.



CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Regente: Saturno

Regendo a sua própria casa de morada no zodíaco, a influência de Saturno se mostrará muito mais intensa para os nativos do signo da Cabra das Montanhas a quem reserva a aplicação pratica do conceito-chave da organização.

O ano de 2024 será uma época de muita realização pessoal e ampliação de seu prestígio no círculo mais próximo de relacionamentos.

Uma forte ambição de poder, de estatus e de autoridade vai permear as atitudes do nativo, especialmente no desempenho de suas obrigações e tarefas de trabalho, campo no qual deve cuidar para não incorrer em excessos.

A necessidade de se destacar e realizar coisas importantes se fará presente no dia a dia do capricorniano que se mostrará bom organizador, com mente objetiva e muito senso pratico.

A noção de que o sucesso só lhes chegará pelo rigor e o esforço, pontos significativos para quem terá agora mais desenvolvidas sua compaixão e espiritualidade. Haverá também uma aberta necessidade de que o nativo exercite com maior freqüência o seu senso de humor.



AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Regente: Urano

2024 será um ano que trará para os nativos do signo do Aguadeiro a influência de Saturno no campo do seu senso de Justiça. Será uma fase de boa capacidade de concentração mental, impessoalidade no trato das questões mais importantes, mente científica aplicada à prática e preocupação permanente com a verdade e imparcialidade.

Tais atributos naturais do aquariano são bem dimensionados por Saturno que poderá se realizar com conquistas no campo das ciências, arquitetura e engenharia, e tudo que os permita exercitar suas habilidade com números.

As noções de justiça e de responsabilidade serão também outros dos atributos do nativo que têm influência forte do planeta dos anéis.

Não haverá muita facilidade de ampliação de seus relacionamentos neste novo ano quando o nativo espera que os outros ajam dentro de seus conceitos e valores. Frieza e insensibilidade podem cercar suas relações.

Na saúde o nativo deve evitar o tempo frio e os problemas pulmonares.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Regente: Netuno

Influenciado pelo conceito-chave de acolhimento, o nativo de Peixes terá uma época considerada astrologicamente pouco propícia sob a influência de Saturno. No entanto, o nativo do décimo segundo signo encontrará condições positivas no campo profissional e financeiro.

Os meses de 2024 serão também de afirmação pela capacidade de compreensão emocional do nativo revelando sua humildade e vontade de se dedicar aos outros e o trabalho do pisciano só se desenvolverá a contento se feito em condições de tranquilidade e harmonia e eles se darão muito bem se atuarem sozinhos.

A preocupação excessiva com problemas alheios e até mesmo com suas próprias mazelas podem levar a momentos de muito desgaste emocional trazendo conseqüências físicas como depressão, enxaqueca e outros males desse tipo.

O nativo se sobressairá neste ano realizando trabalhos de bastidores sem assumir a frente daquilo a que se ligar, especialmente nos campos das atividades governamentais, universidade, entidades de assistência social e hospitalar.