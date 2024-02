Último dos signos do zodíaco, senhor da décima segunda casa zodiacal, Peixes é a representação astrológica da crença, da compreensão, sensibilidade e da generosidade. Por concentrar toda influência de um ciclo anual Peixes representa um resumo de vida e a preparação para um novo ciclo que se iniciará após sua regência durante este mês solar.

Na mitologia e como inspiração para os primeiros astrólogos na Mesopotâmia e na Grécia, Peixes é estreitamente ligado ao amor de Psiquê e Eros e do trágico destino do jovem e de sua mãe, Afrodite que, jogados à água, encontraram a pureza original e sua origem.

Do seu elemento a Água, Peixes tira sua capacidade de se adaptar a qualquer situação e se unir aos princípios básicos da vida, fazendo-se símbolo da dupla natureza do ser humano, a física e a espiritual.

Do mito grego de Eros, nos vem toda a simbologia que rege o psiquismo humano, a contradição entre as forças que unem matéria e espírito e caracterizam o signo de Peixes.

Seu símbolo representa dois crescentes, lembrando esta dualidade, ou dois peixes nadando em sentido contrário, ligados umbilicalmente por um fio que lhes prende à natureza e à vida.

É o signo dos extremos, original, fascinante, generoso e bondoso. É dormente e necessita impulso para progredir. Governa a enfermagem e os hospitais, asilos e prisões. Tem sensibilidade extremada, é tímido e recatado.

Período de regência astrológica padrão: de 20.02 a 20.03

Regência em 2024: de 01h13 de 19.02 a 00h07 de 21.03

Planeta regente: Netuno

Elemento: Água

Nativo: pisciano ou pisciana

Símbolo: dois crescentes unidos por uma barra ou dois peixes, em posições opostas, unidos por um fio

Signo oposto: Virgem

Dia da semana: Quinta-feira, o dia de Netuno

Personalidade mundial do signo: Michelangelo Buonarotti, artista

Personalidades de destaque no Brasil:

Francisco Manoel da Silva, compositor, poeta – Castro Alves, poeta – Visconde de Taunay, escritor, militar, compositor – Melo Moraes Filho, escritor – Guinard, artista plástico – Afrânio de Melo Franco, político e diplomata – D. Hélder Câmara, bispo, líder católico – Oduvaldo Viana, dramaturgo – Lúcio Costa, arquiteto projetista de Brasília – Paulo Mendes Campos, jornalista e poeta – Guiomar Novais, pianista – José Mauro Vasconcelos, escritor – Mário Palmério, escritor – João Marques Belchior Goulart, o Jango, político, Presidente da República – Tancredo de Almeida Neves, político, Presidente da República eleito e não empossado – Heitor Villa-Lobos, compositor e maestro – Afrânio Coutinho, historiador – Ziembinsky, ator e diretor de teatro – Otto Maria Carpeaux, ensaísta e crítico – Carlos Heitor Cony, jornalista e escritor – Glauber Rocha, cineasta – Gilberto Freire, escritor e sociólogo – Júlio Prestes, político paulista – Augusto Boal, dramaturgo – Elis Regina, cantora – Antônio Maria, jornalista – Guerra Peixe, maestro e musicólogo – Assis Valente, compositor – José de Anchieta, Beato, jesuíta, missionário católico – Assis Valente, compositor – Ernesto Nazaré, compositor, Menoti Del Picchia, poeta.

Características – Pontos positivos

Intuição



Generosidade



Religiosidade



Versatilidade



Sensibilidade social



Responsabilidade



Emotividade



Capacidade de adaptação

Características – Pontos negativos

Comodismo



Timidez



Temor do confronto



Excessiva sensibilidade



Falta de firmeza nas ações



Influenciável

O tipo pisciano:

Com a mais perfeita noção de humanitarismo dentre todos os signos do zodíaco, Peixes é a representação da caridade, dos sonhos, da generosidade e do sentido social. Apático e por vezes omisso diante dos fatos, necessita de incentivo e apoio. É confiável, generoso, recatado e tímido. Detesta a confusão e não sabe reagir à agressão. É muito criativo e tem aprofundado senso artístico. Voltado à introspecção é dado a momentos de solidão. Sofre variações constantes de humor. Religioso é atraído pelo oculto.

O homem de Peixes

Sonhador e sensível, o nativo do signo é um ser todo especial que tem sua vida governada por uma extrema sensibilidade e um senso de suas responsabilidades para com o mundo que o faz absorver todas as misérias e conquistas do ser humano. Altamente espiritualizado ele tem maneira muito especial de encarar a vida e as pessoas, dividido que é entre os dons de espiritualidade que lhe são tão importantes e o materialismo que o cerca.



Dotado de um rara senso de observação e de uma intuição aguçada, o nativo se relaciona com pessoas e com o mundo usando quase que intuitivamente os seus dons de intuição e a sensibilidade que tem para julgar pessoas e situações. Sua mente, altamente perspicaz, faz com que ele absorva de pronto todas as sutilezas de intenções e a profundidade de sentimentos e reações.



Sua notável capacidade de adaptação às mais diferentes situações o faz um homem afável e simpático, sempre bem-vindo aos mais diferentes lugares. O encanto natural do pisciano fascina e conquista as pessoas para as quais sempre transmite também um ar de mistério e de sensibilidade, especialmente quando expressa suas preocupações com as defici6encias alheias e com as carências sociais.



Honesto e consciente de suas responsabilidades ele não é das figuras mais extrovertidas do zodíaco. Ao contrário, será sempre o mediador ou a presença comedida e segura que atenuará conflitos e moderará a violência latente em certas pessoas. No entanto, em situações extremas, o nativo reagirá de forma a se fechar e deixará de ser atuante naquela situação, refugiando-se em si mesmo. Esta é a forma de se comportar de alguém que privilegia de forma muito intensa a harmonia individual.



Influenciável, não será ele o líder carismático a conduzir multidões em defesa das mais avançadas teses sociais. Ao contrário, realizará mais um trabalho individual, quase solitário, que se contrapõe aos excessos da massa. Seu caráter aberto a influências externas, o fará mutável e de humor muito variável, o que é uma desvantagem para quem lida sempre com o nativo típico do signo.



Em alguns dos nativos de menor força interior, esse tipo de comportamento pode levar à dissimulação e ao mascaramento de seus sentimentos, quando ele expressará uma coisa, sentindo outra. No fundo, a sua reação é de medo de envolvimento com alguma coisa com a qual não sabe lidar. Some-se a este caso a natural timidez do signo que se refugia em si mesmo para não experimentar desilusões e mágoas.



No trabalho, o pisciano será sempre o homem pronto a auxiliar a humanidade com o melhor de si, sonhador que espera que o mundo mude e se revolta interiormente com as diferenças entre pessoas e a miséria coletiva. No amor, se revelará romântico e emotivo, capaz de ir às lágrimas para acentuar uma pretensão sua, mais profunda. Gosta dos prazeres da vida mas não faz, por ambição, metas essenciais da vida. É indeciso para definir-se, mas uma vez decidido, é bem determinado para obter o que quer. Tem forte magnetismo pessoal e fiel aos poucos amigos que consegue. Necessita sempre de reconhecimento e provas de apreço.

A mulher de Peixes

Uma das mais admiráveis mulheres dentre todas as dos outros signos, a nativa de Peixes é uma pessoa que mostra em si dons de feminilidade que raramente se encontra. É sensível, misteriosa, extremamente feminina, dotada de um charme pessoa inigualável, caridosa e bondosa, meiga e sonhadora, tudo isso em alguém que tem plena consciência de seu sexo e o faz um exemplo de afirmação humana como poucas vezes se encontra.



Guardando em si todas as mesmas características básicas de seu signo, ela é antes de tudo uma pessoa dotada de rara intuição para perceber o que se passa em torno de si. Para ela, um gesto ou um detalhe jamais passarão despercebidos e ela interpretará as intenções, propostas e sugestões prontamente, apesar de nem sempre dar sinal disso.



Dotada de compaixão que a leva com êxito a iniciativas de caráter social e benemerente, ela encarna bem a figura da enfermeira que se dedica aos seus pacientes com desvelo de mãe. E isso se torna parte de seu modo de ser, se ela não consegue a realização que almeja na maternidade ou no casamento.



A capacidade que a mulher do signo tem para se dar a outras pessoas chega a ser comovente. E isso se aplica de forma idêntica ao marido que carece de atenção, aos filhos que necessitam de seu apoio ou ao estranho que a aborda em busca de ajuda. Em todas essas situações ela estará pronta a agir e o fará de uma forma segura e determinada, buscando suprir aquela necessidade e transferir de si para quem carece.

Sem ser a idealista revolucionária que quer mudar o mundo pela força das armas, a pisciana também desenvolverá um senso de humanitarismo que a colocará na vanguarda de movimentos sociais, assumindo responsabilidades e obrigações, sem no entanto, lutar por mando ou prestígio. A modéstia de suas ambições a faz estar mais com os pés no chão em matéria de conquistas.



Insegura em relação a si mesma e quanto ao sentimentos dos outros, isso a torna ciumenta e indecisa, temerosa das obrigações que assume. No amor, o ciúme a dominará se forem tangíveis as causas para senti-lo. Na vida pessoal, o estranho e o desconhecido a farão refugiar-se em si mesma os nos braços do mais próximo amigo. Por si só ela jamais enfrentará o problema de frente e com determinação.



Sua sensibilidade a levará ao campo das artes e da criação com uma força desusada e um interesse autêntico, capaz de fazê-la feliz em vernissages e coquetéis e nos encontros onde alguém se destaque pela sensibilidade. Ali ela dará vazão a sua capacidade de falar por horas de coisas que gosta. Influenciável, será também a ouvinte ideal.



Cuidadosa com sua aparência, ela será discreta e modesta ao vestir, mas a mulher de peixes vai sempre mostrar um lado cuidadoso e minucioso na escolha dos tons de roupa, do discreto perfume que usará ou da jóia que realça o tom de sua pele. Ela jamais será notada pela exuberância. Ao contrário, se fará destacada exatamente pela discrição, um dom que cultiva como parte de si mesma.



Sua emotividade a leva às lágrimas com certa facilidade e ela nisso também revela seu lado frágil que, no entanto, é logo superado por uma rápida mudança de humor. Gosta de crianças e tem imaginação bastante fértil e criativa mas falta-lhe espírito prático. É contida em seus gastos e não se dá a extravagâncias tanto em matéria de consumo quanto na sua forma de se comportar intima ou publicamente. Seu falar é suave e suas expressões mostram seus sentimentos.



