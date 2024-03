Com a chegada do Equinócio de Outono no Hemisfério Sul o Sol começa sua regência pelo primeiro signo aos 6 minutos de 20.03 dando início ao período em que nosso maior luminar, posicionado em relação ao Equador, nos dará noites e dias com igual duração em data que na Astrologia marca o início do Ano Novo Solar com o Sol atuando na primeira casa zodiacal, domicílio do signo de Áries.

O fenômeno, diferentemente do que ocorre no calendário civil - fixo e apenas uma convenção - tem base astronômica para indicar um novo ciclo na natureza com a queda das folhas do Outono na preparação para o inverno em nosso hemisfério em época retratada no hemisfério Norte pelo brotar das plantas na explosão de vida da Primavera.

Além de sua exatidão astronômica e indicação primária na Astrologia, esta é uma data importante em diversas culturas que consideram este dia o verdadeiro início de um novo ano.

2024 é o 54º ano da Era de Aquário, iniciada em 1969 com a chegada do ser humano à Lua. É também o 8º ano do atual ciclo solar iniciado em 1917 e tem a regência dupla de Saturno o deus que na Grécia Antiga era representado por Cronus o deus do tempo, o mestre do zodíaco e senhor dos impulsos humanos de segurança e garantia.

Do deus grego a conceituação que aponta Saturno como “o capataz do zodíaco, regente da disciplina, da responsabilidade, da organização, da ambição regendo as leis e as teorias científicas senso considerado também o deus do mais idosos, A ele eram atribuídos dons de sabedoria, paciência, senso de tempo, os princípios da verdade e do amadurecimento humano.



ARIES O SIGNO

Na moderna astrologia, com base nos estudos e conhecimento sistematizado pelos gregos, Áries, o signo da primeira casa zodiacal, por seu turno era representado na Antiguidade pelo Carneiro e nos remete na mitologia a lenda grega do jovem Frixos que, condenado à morte, conseguiu, depois dos conselhos de sua mãe Nepele fugir sozinho montado em um resplandecente carneiro de ouro e, por essa façanha épica, foi recompensado por Zeus com uma constelação.

Áries reflete para os seres humanos a individualidade e seu símbolo é desenhado na figuração dos chifres de um carneiro que, por vezes, assumem a imagem de duas espirais lado a lado, ligando o passado e o futuro num movimento que representa a ação do nativo vindo do passado e que projeta para o futuro simbolizando assim o início da vida.

FOTO: Divulgação - O Sol em Áries

A frase símbolo do signo: Eu sou...

Os conceitos-chave de Áries são: ação e criação.

Símbolo:

Signo: Áries ou Carneiro

Nativo: arietino (e não ariano como se diz normalmente. Ariano é da raça ariana)

Posição Temporal: de 21 de março a 20 de abril

Posição Temporal em 2024: das 00h06 de 20 de março às 00h13 de 20 de abril

Elemento: Fogo

Regência planetária: Marte e Plutão no seu domicílio diário; o Sol em exaltação, Vênus em exílio e Saturno em queda.

Signo oposto: Libra

Simbologia: Áries simboliza para o ser humano, a audácia e o ardor da explosão criadora representando o início e tudo aquilo que necessita de um impulso primeiro para se desenvolver. Por ser a casa inicial do zodíaco é ligado à imagem da semente geradora e que se realiza na explosão do “eu”. E este é o ato do qual surge o ser vivo, mostrando assim, a personalidade, o nascimento, o primeiro contato do ser com a natureza. Daí se dizer que é ele o signo que enfeixa a deflagração das forças da natureza, com todo o senso instintivo que cerca esse nascimento, a sua dor, a violência de um parto e, por fim, a descoberta do mundo pelo primeiro inspirar do ar. Na natureza, Áries é um signo masculino, elétrico e positivo.

Cor: o vermelho e suas variações

Dia da semana: terça feira, dia regido por Marte

Regência sobre o corpo: a cabeça. Isso revela a ligação do nativo com o cérebro. É sujeito freqüentemente a dores de cabeça e enxaquecas e não raro tem problemas com o sistema nervoso. A área mais provável de acidentes com o nativo é exatamente a parte superior do corpo

Virtudes: Coragem, decisão, independência, pioneirismo, liderança e criatividade

Debilidades: Inquietação, egoísmo, centralização, ambição e precipitação

Nativos de Áries: Ayrton Senna da Silva o maior piloto de corridas da história; o ator Lima Duarte; o cantor Roberto Carlos Braga; Werner Von Braun o criador dos foguetes alemães na II Guerra Mundial; Vicent Van Gogh, pintor holandês; W. C. Rontgen, físico alemão, descobridor do Raio X; Marlon Brando, ator norte-americano; São Francisco Xavier, missionário e santo católico; Bismarck; o mágico Harry Houdini; o norte-americano Thomas Jefferson; o premier soviético Nikita Krushchev; o maestro Arturo Toscanini; Charles Chaplin, o eterno “Carlitos” e René Descartes, filósofo e matemático francês.

Personalidade – Pontos positivos

A criatividade

A ambição

O otimismo

O entusiasmo

A autoconfiança

A liderança

Senso de iniciativa

Fluência verbal

Personalidade – Pontos negativos

A impaciência

A precipitação

A falta de humildade

A agressividade

A arrogância

A inconstância

O tipo arietino:

O dinamismo e a vontade realizadora presidem sua vida e o movem pelo mundo. Criativo, pouca importância dá ao mundanismo e a festas. Prefere dirigir duas atenções a coisas que considera úteis. Irritadiço quando contrariado, é dado a momentos de solidão e autopiedade. Tem explosões de mau humor que, apesar de violentas, são momentâneas, Não guarda rancor e perdoa com facilidade. Confia em excesso e a opinião alheia sobre si e seus atos, lhe é muito importante. Necessita exercitar freqüentemente a paciência e a tolerância.