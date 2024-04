Touro

O primeiro dos signos do elemento Terra tem, na visão de muitos dos principais estudiosos e muitos astrólogos, o nosso próprio planeta por seu regente com nome e símbolo do animal que representa a passagem histórica da humanidade do ciclo de caçador-coletor para a era do sedentarismo com a fixação à terra e a estabilidade dos primeiros aglomerados da agricultura há cerca de dez mil anos..

Na história da astrologia o animal que denomina o signo evoca os primórdios da civilização quando o ser humano desenvolveu os rudimentos da agricultura familiar, fixando-se no próprio chão e domesticando animais para servir de sustento e vida. Por isso, Touro representa a terra, os bens e a propriedade.

Touro rege os produtos que fazem o PIB (Produto Interno Bruto) de uma nação, governa as ações das massas trabalhadoras e os setores produtivos e a economia refletindo sua posição zodiacal como senhor da segunda casa, morada das questões financeiras, as posses não imóveis, os investimentos, a nossa capacidade de ganhar dinheiro com lucro e perda obtidos com nosso próprio esforço.

O signo indica também os talentos e recursos interiores, a necessidade de realização, os sentimentos emocionais e o senso de dignidade e de valores.

Na mitologia, lembra a lenda de Europa, filha de Agenor, rei da Fenícia, raptada por Júpiter e que assumiu a forma de um touro e com o qual gerou Minos, o rei de Creta e a história do Minotauro. Representa o primeiro contato do ser vivo com a terra.

O nativo de Touro é seguro e contido em tudo o que faz e pensa. Ama o conforto e tem por meta de vida a busca pela estabilidade, a segurança e a firmeza em tudo que faz.



Período de regência astrológica padrão: de 21.04 a 20.05

Período de regência em 2024: de 11h00 de 19.04 às 10h00 de 20.05

Planeta regente: a própria Terra e como co-regente, Vênus

Elemento: Terra

Nativo: taurino e taurina

Símbolo: O touro

Dia da semana: Segunda feira – Dia da Terra e primeiro dia útil na semana

Personalidade mundial do signo: William Shakespeare, dramaturgo

Personalidades de destaque no Brasil:

Anselmo Duarte, cineasta –José de Alencar, escritor – Carlota Joaquina, Imperatriz do Brasil – Pixinguinha, compositor – Noel Nutels, indigenista – Ronald Golias, humorista – José Sarney, político, escritor, Presidente da República - Vital Brazil Mineiro da Campanha, cientista – Ruth de Souza, atriz – Nelson Werneck Sodré, escritor, historiador - Conde D ´Eu, consorte da Princesa Isabel – Pedro Américo, pintor – Floriano Peixoto, Presidente da República – Miguel Couto, médico – Afonso Arinos de Mello Franco, político, escritor – Rubens Paiva, escritor - Ataulfo Alves, cantor, compositor – Aurélio Buarque de Holanda, filólogo, escritor – Cândido Rondon, sertanista e marechal do Exército – Dalva de Oliveira, cantora – Eryclides Zerbini, médico cardiologista – Antônio Olinto, poeta – Rubem Fonseca, escritor – Raimundo Correia, poeta – Lima Barreto, escritor – Pedro Bloch, escritor – Eurico Gaspar Dutra, presidente da República – Murilo Mendes, poeta – Cacá Diegues, cineasta – Beth Carvalho, cantora.



Personalidade – Pontos positivos

O realismo

O esforço empreendedor

A lealdade

A paciência

A sinceridade

A segurança

O autocontrole

A estabilidade



Personalidade – Pontos negativos

O egoísmo

A teimosia

A insensibilidade

O conservadorismo

A memória rancorosa

O temperamento



O tipo taurino:

Confiável e sempre com os pés no chão, Touro é o signo da estabilidade, da confiança e da segurança. O nativo mostra responsabilidade e senso de dever, conservador em suas atitudes e de difícil convencimento para novidades e aventuras. Julga pelo que sabe sobre si e é muito exigente com os que o cercam. Organizado e metódico, gosta da segurança da terra e mostra interesse pela natureza e pela ecologia. De difícil convencimento e quando convencido nunca deve ser enfrentado abertamente. É amigo sincero e fiel ao seu querer.

Este estudo é melhor detalhado na coletânea “Você e seu signo” com um volume para cada signo - de autoria de Max Klim, editada pela Editora Nova Era do Grupo Editorial Record