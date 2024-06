Com a chegada do Sol ao signo das nossas raízes, tradição, hereditariedade e nossas bases emocionais, coincidindo com o solstício de inverno no nosso hemisfério sul, na astrologia começa um novo ciclo anual da regência solar sobre a quarta casa do Zodíaco.

FOTO: Divulgação - O Sol no mês de nossas bases emocionais

É o período do ano em que a nossa relação com o mundo mais próximo se faz mais intensa e molda sentimentos, vontade e determinação trazendo o apego a coisas mais familiares que se mostrará bastante ampliado e nos fará mais emotivos e presos a tudo que nos diz da estabilidade de nossas raízes e do que nos é conhecido.



Câncer é o signo que neste mês solar une os nossos dois luminares – o Sol e a Lua – em um mesmo lapso de tempo e faz evocar a lenda mítica de Selene, a filha de Hipérion e Tea representada por uma jovem percorrendo o céu num carro prateado puxado por dois cavalos.



Selene, envolvida pela luz do Sol ficava carregada de poder vital e, na medida em que crescia gradualmente refletia e distribuía a luz solar para a terra marcando o período fértil e destinado ao crescimento.



Nessa evocação da mitologia grega estão os principais elementos que marcam as características de Câncer, o signo da família, do lar, das bases emocionais, da hereditariedade e dos sentimentos e emoções.



Seu símbolo também se liga a mitologia com a luta de Hércules contra o caranguejo gigante que foi o outro nome do signo na Antiguidade Clássica.



A sensibilidade e a devoção são os traços mais distintivos de Câncer que tem por princípio básico dos seus nativos o verbo sentir.

Período de regência astrológica padrão: de 21.06 a 21.07

Em 2024: de 17h51 de 20.06 até 04h45 de 22.07

Regente: A Lua

Elemento: Água

Nativo: canceriano e canceriana

Símbolo: O caranguejo representado por um duplo que lembra a gestação

Signo oposto: Capricórnio

Dia da semana: Segunda feira – dia da Lua

Personalidade mundial do signo: Alberto Santos Dumont, engenheiro, inventor do avião

Personalidades de destaque no Brasil:

Hermeto Pascoal, compositor e instrumentista – Dercy Gonçalves, atriz e comediante – Omar Cardoso Nunes, astrólogo – Joaquim Manoel de Macedo, escritor - Carlos Castelo Branco, jornalista, escritor – Raul Seixas, cantor e compositor – João Guimarães Rosa, escritor – Paulo Gracindo, ator – José de Magalhães Pinto, político, banqueiro – Eleazar de Carvalho, maestro – Gilberto Gil, cantor – Mário Quintana, poeta e jornalista – João Saldanha, jornalista – Arthur Azevedo, jornalista, poeta e dramaturgo – Américo Jacobina Lacombe, historiador – Carlos Chagas, médico e cientista – Carlos Gomes, regente e compositor clássico – Sérgio Buarque de Holanda, historiador – Anísio Teixeira, educador – Orígenes Lessa, escritor – M. Cavalcanti Proença, escritor – Paulo Moura, regente – Visconde de Cairú, político do Império – Arthur Moreira Lima, pianista

Personalidade – Pontos positivos

A determinação



A memória



A eficiência



Capacidade de mando



A paciência



A perseverança



Confiança



Sinceridade

Personalidade – Pontos negativos

O ciúme



A indolência



Falta de auto-estima



A possessividade



A sensibilidade excessiva



A insegurança

Pensamento canceriano

Seu apego ao conhecido e ao que lhe é familiar serve de entrave a que você desenvolva melhor seu próprio potencial, Por isso, fazer da capacidade de renovar-se a cada dia, é a tarefa que lhe incumbe na busca de sua realização pessoal e no seu meio de vida, sua base emocional e seu mundo individual!

O tipo canceriano:

A possessividade marca o nativo do signo da Lua e da família. Dono de seu próprio mundo, e a ele voltado de forma obsessiva, é aquele que busca o conforto e o bem estar dos que dele dependem. É reservado e contido, tradicionalista e severo nos seus princípios morais, chegando ao exagero de condenar avanços e resistir a modernidade. Trabalhador incansável tem forte apego à família e cultiva um comportamento caseiro e valoriza como ninguém a segurança material. É tradicionalista também nas concepções que faz da moral e dos valores sociais., Tem muita emotividade.