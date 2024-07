A chegada do Sol ao seu domicílio zodiacal no signo de Leão em 22 de julho deste ano marca um período em que a luta pelo poder, o mando, a liderança e a autoridade alcança seu ponto mais alto e reflete, em especial no Brasil e em todo o mundo o acirramento de um quadro de abordagem dramática da vida política e institucional que envolve o poder, a autoridade e o mando.

FOTO: Divulgação - O Sol em Leão destaca o poder e o mando

Como Leão simboliza na astrologia a fonte de poder, a determinação do querer e o senso dramático que envolve todo o comportamento humano, essa influência do Sol amplia todos os elementos que regem a vida pública, a liderança, a autoconfiança e a dignidade.



Signo do poder e da ação humana diante da juventude e da infância, Leão ocupa no Zodíaco a casa da criatividade e da afetividade. Seu elemento é o Fogo e, governado, apropriadamente pelo Sol, é o símbolo do gerador de vida e da luz.



Com a sistematização da astrologia entre os gregos Leão foi retratado na lenda de Hércules e o primeiro de seus trabalhos.



Obrigado a matar o leão de Neméia e com sua pele fazer armadura totalmente invulnerável o herói ao ferro, à pedra e ao bronze Hércules mostrou assim a força e a autoconfiança, traços típicos dos nativos do quinto signo do zodíaco.



A glória da conquista e o amor a sua mulher em Ítaca, a sedução das sereias e toda a vida de lutas e poder de Hércules inspiram o sentido de vida dos leoninos, conquistadores pelo drama e pela autoridade.

Leão é a base da vida, da reciprocidade, da jovialidade e de todo o poder da espécie humana.



No cotidiano governa o mundo das diversões, a criação nas artes, o romance real e tudo o que se relaciona aos jovens e às crianças.



É o signo do drama, do teatro, da liderança e do mando em todas as suas formas.



Período de regência astrológica padrão: de 22.07 a 22.08

Em 2024: de 04h45 de 22.07 até 11h55 de 22.08

Regente: O Sol

Elemento: Fogo

Nativo: leonino e leonina

Símbolo: O leão estilizado em uma cauda ereta

Signo oposto: Aquário

Dia da semana: Domingo – o dia do Sol

Personalidade mundial do signo: Simon Bolívar, o libertador

Personalidades de destaque no Brasil:

Aldir Blanc, compositor – Guilherme de Almeida, escritor – Marechal Deodoro da Fonseca, militar, presidente da República – Nana Vasconcelos, instrumentista – Oswaldo Cruz, médico, sanitarista – Carlos Cachaça, compositor, sambista – Ernesto Geisel, militar, presidente da República – Jorge Amado, escritor – Fagundes Varella, poeta – Burle Marx, paisagista e artista plástico – Zélia Gattai, memorialista e escritora – José Cândido de Carvalho, jornalista, romancista –Adoniran Barbosa, compositor e humorista – Caetano Veloso, cantor e compositor – Arthur Bernardes, político e Presidente da República – Gianfrancesco Guarnieri, ator e dramaturgo – Marcos Acher, ator e diretor de teatro – Ney Latorraca, ator – Osmar Prado, ator – Mário Jorge Lobo Zagalo, futebolista e técnico de futebol – Gustavo Capanema, político e educador – Fernando Affonso Collor de Melo, político e Presidente da República – Clara Nunes, cantora – Oscarito, ator, artista circense e comediante –– Candeia, compositor e sambista – Paulinho Tapajós, cantor – Victor Meirelles, pintor - Joaquim Nabuco, político do Império – Araci de Almeida, cantora – Francisco (Chico) Alves, cantor – Josué Montello, escritor –Rui Guerra, cineasta.



Personalidade – Pontos positivos

Criatividade

Generosidade

Liderança

Honradez

Responsabilidade

Ambição

Diplomacia

Capacidade de mando

Personalidade – Pontos negativos

Arrogância

O temperamento

A intolerância

Descontrole

Auto-avaliação exagerada

Volubilidade

O tipo leonino:

Permanente no centro de sue próprio mundo, carente da avaliação alheia e da aprovação para seus atos, é o dominador por excelência, o chefe nato e aquele que jamais se conforma com posições inferiores e postos menores. É o ditador descontrolado quando não sabe controlar seu potencial. Ator e astro de tudo o que idealiza e faz, é generoso parceiro e infiel amante pois necessita de permanente movimento e não aceita qa acomodação. É o centro de atenções e um inovador e condutor de pessoas de rara capacidade. Quando provocado reage com violência e ardor.