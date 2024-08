Regente da sexta casa do Zodíaco e segundo signo do elemento Terra, Virgem é o símbolo da colheita na evocação da figura mitológica da deusa Ceres que, na Grécia antiga no hemisfério norte era a senhora da colheita.



Criterioso e crítico, seletivo e exigente, Virgem governa o detalhe, a minúcia, a nossas opções e escolhas.



Seu nativo, o virgiano (e não virginiano, gentílico de quem nasce no estado de Virgínia, nos Estados Unidos) é uma pessoa especial que molda seu mundo com muito senso prático, permanente detalhismo e uma expressão que mostra um dos mais sedutores dos seres do zodíaco.



Os nativos de Virgem, com a sua forma cuidadosa de se relacionar com o mundo, têm agudo sentido das minúcias revelando com isso uma redobrada atenção às pessoas, das palavras e gestos e revela nas seus relacionamentos sensibilidade expressiva e forte sobriedade.

FOTO: Divulgação - O Sol chega ao mês dos detalhes e da crítica

Comedido e observador, faz de sua existência uma busca permanente de afirmação pessoal e social.

Recebe de seu regente, Mercúrio, o sentido da união, da malícia, da natureza flexível e do realismo objetivo.



Na astrologia moderna Mercúrio é o planeta que atua sobre nossa capacidade de raciocínio, nossa necessidade intelectual e forma de expressão. Esse planeta também representa na vida humana a regência a razão, a comunicação, o intelecto e a destreza. Sua ação é rápida incerta e inconstante como o metal que lhe dá o nome. Mercúrio lida com os irmãos e irmãs, o comércio, atividades de escritório, contabilidade e serviços correlatos. É representado pela figura do deus Mercúrio e representado graficamente por seu capacete alado. Lembra na mitologia grega o deus Hermes e em Roma recebeu seu nome atual.

O signo

O sexto signo do Zodíaco, Virgem ou Virgo, representa na astrologia a casa das amizades, dos serviços subordinados, a relação entre amo e servo, senhor e escravo, patrão e empregado e nos leva ao momento em que o ser deixa a proteção materna e sai ao mundo.



Sua vinculação histórica é feita com o mito de Deméter a deusa das colheitas, cuja filha Perséfone é a escolhida por Hades, o deus dos Infernos, e por ele raptada o que provoca na deusa o abandono de suas funções fazendo o mundo viver uma era de fome. Zeus intervém e faz Perséfone regressar a sua mãe depois de um acordo com Hades pelo qual a filha passaria com ele o inverno, Deméter retoma seus deveres e a natureza floresce com a primavera que, no Hemisfério Sul, ocorre exatamente ao término da regência de Virgem.



Na natureza, é a planta que assoma ao mundo e deixa seus vínculos com a sementeira, ganhando espaço e preparando-se para a maturidade que a colocará em igualdade com outras da mesma espécie. A planta assoma à luz e mostra que também tem luz própria.



Na astronomia, é a Constelação de Virgo cuja visão da terra sugere a letra “m” que se tornou seu símbolo zodiacal. É o signo do armazenamento na evocação de Deméter e seu poder sobre a boa colheita. É a sensibilidade e a modéstia que unem a sobriedade, o escrúpulo e a classificação. Nele estão expressos os elementos básicos da capacidade máxima da observação que distingue tanto os nativos do signo que discrimina a aprende a viver e se associar com racionalismo.



Seus conceitos-chave são: o detalhismo, o método, o serviço e o comedimento.

Signo: Virgem ou Virgo

Nativo: virgiano (a denominação virginiano é equivocada e se refere aos nativos da Virgínia (EUA)

Posição zodiacal: de 150º a 180º

Posição temporal: 23 de agosto a 22 de setembro

Posição temporal em 2018: de 01h09 de 23.08 até 22h54 de 22.09

Elemento: Terra

Qualidade: Móvel

Trindade: Maternal

Regência planetária: Mercúrio

Signo oposto: Peixes

Simbologia: Virgem é o signo que simboliza a honestidade, a produção dos alimentos, o trabalho, regendo a colheita, toda espécie de trabalho e os seres humanos nele envolvidos, a elaboração do pensamento e da ação humanos feitos de forma racional e organizada, visando o futuro. É o domicílio do espírito humano em suas fases de descanso e preparação, da observação com escrúpulo e da classificação de tudo aquilo que se acumula para os dias do amanhã.

Dia da semana: quarta-feira

Regência sobre o corpo: governa o sistema nervoso, o intestino, coluna e vísceras. Habitualmente mostra problemas no sistema neurovegetativo e está sujeito a intoxicações

Virtudes: altruísmo, habilidade analítica, senso de justiça, critério, sagacidade, meticulosidade e exigência

Debilidades: senso crítico exagerado, atuação calculista, preconceito, mesquinharia, incapacidade de ver o geral, pedantismo.

Tipo virgiano: Um trabalhador metódico e dedicado que se destaca por sua operosidade e lealdade, é o virgiano um bom matemático, permanente estudioso e experimentador, exigente consigo e com as demais pessoas que o cercam. Mostra um senso crítico que tende para o sarcasmo se não controlado. É bom observador e melhor detalhista. Calado, inacessível, guarda para si suas própria conclusões e conhecimento.

Personalidades mundiais do signo: Agatha Christie, escritora; Leon Tolstoi, escritor russo; Sofia Loren, atriz italiana; o naturalista alemão, Alexander Von Humboldt; o escritor inglês H. G. Wells; o físico Michael Faraday; o escritor grego Eurípedes; a pedagoga Maria de Montessori; os atores Peter Sellers e Maurice Chevalier; as atrizes Greta Garbo, Sofia Loren e Ingrid Bergman e o Cardeal Richelieu.

Virgianos de destaque no Brasil:

Símbolo da ordem e da minúcia, o signo de Virgem tem entre seus nativos nomes dos mais expressivos das artes, da política e inclui líderes notáveis em suas atividades. No Brasil, estes são alguns dos nomes de maior destaque entre os virgianos:

Paulo Coelho, escritor – Humberto de Alencar Castello Branco, militar, Presidente da República – Negrão de Lima, político, advogado e jornalista – Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, militar e político no Império – Pereira Passos, político e prefeito do Rio de Janeiro – Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha, cantor – Juscelino Kubitschek de Oliveira, político, médico, Presidente da República – Maria Lúcia Godoy, cantora lírica – Francisco Mignone, maestro – Josué de Castro, sociólogo – Di Cavalcanti, pintor – Leônidas da Silva, futebolista – Paulo Autran, ator – Lupicínio Rodrigues, compositor – Gustavo Kuerten, o Guga, tenista – Álvares de Azevedo, poeta – Vicente Celestino, cantor – Dom Marcos Barbosa, religioso – D. Paulo Evaristo Arns, cardeal, arcebispo católico – Robson Caetano, velocista – Sinhô, compositor, sambista – Paulo Freire, educador –