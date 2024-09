Com o Equinócio de Primavera neste 22 de setembro o Sol inicia a sua passagem anual pelo ponto mais alto da roda do zodíaco regendo no nosso Hemisfério Sul o signo de Libra - a Balança - campo astrológico que nos afeta na busca da harmonia pela diplomacia e o diálogo que, em aspecto simbólico, têm forte relação com a noção humana de equilíbrio, senso de justiça e igualdade.

É um momento em que na natureza cessa o frio e a semente brota em nova promessa de vida e quando desde a mais remota Ancestralidade comemoramos a chegada da Primavera, ponto máximo da evolução dos seres na natureza. Neste ano, com o aquecimento global e osd efeitos do fenômeno do El Niño com o auqecimento das águs do Oceano Pacífico vivenciamos fase incomum de seca, incêncios e devastação por queimadas no Brasil e excessos de chuva e tempestades no hemisfério Norte.



Regido por Vênus, este mês solar é época propícia ao acordo, à diplomacia, à beleza e ao refinamento e nos sugere como seus principais elementos a moderação; a necessidade social; o senso de valores; a paz e a harmonia.

Na natureza humana, este novo ciclo solar aponta o mais alto degrau na nossa vida em momento em que completamos nosso conhecimento e alcançamos o maior potencial de desenvolvimento físico e mental. É o ápice da evolução do ser e ponto de inflexão para uma caminhada declinante. Por isso, a ligação do signo com a noção de equilíbrio e de seu símbolo com a balança.



O signo do mês



Período de regência astrológica padrão: de 23.09 a 22.10

Em 2024: de 09h44 de 22.09 até 19h15 de 22.10

Planeta regente: Vênus

Elemento: Ar

Nativo: libriano ou libriana

Símbolo: Uma balança estilizada

Signo oposto: Áries

Dia da semana: sexta-feira – dia de Vênus

Personalidade mundial do signo: Mohandas Ghandi, líder indiano

Personalidades de destaque no Brasil:

Dinah Silveira de Queiroz, escritora – Heitor dos Prazeres, compositor e artista plástico – Joel Silveira, poeta e ensaísta – D. Pedro I, Imperador do Brasil – Rachel de Queiroz, escritora – Roquete Pinto, educador – Pedro Ernesto, médico – Tim Maia, cantor – Gal Costa, cantora – Domingos de Oliveira, teatrólogo e cineasta – Adhemar Ferreira da Silva, atleta olímpico – Plínio Marcos, dramaturgo – Fernanda Montenegro, atriz – Clóvis Bevilacqua, jurista, escritor – Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, Presidente da República, político – Zé Kéti, compositor e sambista – Catulo da Paixão Cearense, poeta –Barão do Rio Branco, político e diplomata – José do Patrocínio, jornalista no Império – Mário de Andrade, poeta e escritor – Abelardo Barbosa Chacrinha, animador de TV – Antônio Houaiss, crítico literário, enciclopedista e filólogo – Ulisses Guimarães, político – Chiquinha Gonzaga, compositora e instrumentista – Luís Bonfá, cantor – Grande Otelo, ator – Benjamim Constant, militar e político – Padre Manoel da Nóbrega, religioso – Dias Gomes, dramaturgo – Vinícius de Moraes, diplomata, poeta, compositor – Evaristo de Morais, jurista.

Personalidade – Pontos positivos

O equilíbrio

A diplomacia

O senso de justiça

A sensibilidade

A sinceridade

O reconhecimento

O refinamento

A ambição

Personalidade – Pontos negativos

Falta de iniciativa

Apego ao luxo

Possessiva

Egoísmo

Sensibilidade à crítica

Excessiva dependência

O tipo libriano:

Com seu temperamento modelado pelo sentido da pacificação do mundo ao seu redor, amante do equilíbrio e da harmonia, você é o exemplo do julgador correto e consciencioso, embora nem sempre ciente do rumo a seguir. Sonhador e romântico incorrigível, tem forte atração pelo luxo e faz por onde usá-lo como parte de uma vida tranquila. Busca a paz, mas o faz sempre nos seus próprios termos e mostra uma possessividade que impressiona. O charme é a arma que Balança usa para conquistar seus espaços. Guarda mágoas e ofensas e sofre em torno disso.