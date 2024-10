FOTO: Divulgação - Determinação: o Sol rege Escorpião

O mais determinado e expressivo dos signos do zodíaco, o oitavo, é a representação da procriação humana, Escorpião rege a idealização do sexo como forma de paixão, prazer e emoção, o que o torna mais hábil ao lidar com tudo que estiver relacionado à nossa sexualidade.



Seus conceitos tratam da intensidade com que o nativo vive, pensa, age e busca a realização de seus desejos, vontade e planos.



Na mitologia lembra a lenda de Órion, o hábil menino-caçador morto a mando de Diana por um escorpião. Isso lembra vingança, um dos traços do caráter escorpiano.



O signo governa as atividades bancárias, e macro-economia, a moral popular, as epidemias e pandemias e trata da demografia e do aumento ou redução da população. Reservado, exigente e determinado, passa sobre tudo ao buscar suas metas.



Para muitos Escorpião é o mais forte signo do zodíaco simbolizando com a regência da casa zodiacal que mostra o momento da regeneração e das conclusões no campo da existência.



Seus nativos representam a mais determinada e expressiva das manifestações do desejo e da vontade entre todos os signos. Com isso, o filho da oitava casa zodiacal é símbolo da procriação que nos permite sobreviver como espécie em mundo hostil em seus desafios com uma permanente luta pela sobrevivência.



Seus conceitos nos remetem à intensidade com que se vivemos, pensamos, agimos e buscamos nossas metas de vida. Ainda baseado na lenda de Órion, o hábil caçador evoca a vingança, um dos traços do caráter escorpiano e que nos remete à decisão de Zeus de tornar esse Titã uma estrela a perseguir as Plêiades, estrelas que nunca alcançaria.



Escorpião também governa o dinheiro, bancos e meios de pagamento como o moderno PIX e controla a macroeconomia, a moral popular, as epidemias e pandemias e trata da demografia e do aumento ou redução da população.



Reservado, exigente e determinado, passa sobre tudo que se colocar em seu caminho ao buscar a realização de seus desejos e sempre consegue aquilo que determina obter, não importa o obstáculo que se levante contra sua vontade.



É o signo dos desejos profundos e dos mais passionais sonhos de vida.



FOTO: Divulgação - Escorpião

O signo do mês: Escorpião

Período de regência astrológica padrão: de 23.10 a 21.11

Em 2024: de 19h15 de 22.10 até 16h57 de 21.11

Planeta regente: Plutão em co-regência com Marte

Elemento: Água

Nativo: escorpiano e escorpiana

Símbolo: a letra “M” com a seta a lembrar a cauda do escorpião

Signo oposto: Touro

Dia da semana: terça feira, dia de Plutão e Marte

Personalidade mundial do signo: Pablo Picasso, pintor modernista espanhol

Personalidades de destaque no Brasil:

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, atleta, jogador de futebol - Ziraldo, jornalista, escritor, cartunista – Ruy Barbosa, político, escritor, jurista – Humberto de Campos, escritor – Capistrano de Abreu, historiador – Roberto Menescal, compositor – Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, político – Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor, político – Luís Fernando Veríssimo, jornalista, escritor – Milton Nascimento, cantor, compositor, instrumentista – Graciliano Ramos, escritor – Capiba, compositor – Nelson do Cavaquinho, cantor e compositor – Garrincha, atleta, jogador de futebol - Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista – Hebert de Souza, o Betinho, sociólogo – Prudente de Morais, político, primeiro Presidente civil da República – Sobral Pinto, jurista – Frei Damião, líder religioso – Miguel Reale, jurista e pensador – Cecília Meireles, poetisa – Ari Barroso, compositor, radialista – Dinah Silveira de Queiróz, escritora, acadêmica – Oswaldo Aranha, político, diplomata – Bernardo Élis, escritor – Rachel de Queiroz, escritora, acadêmica – Washington Luiz, presidente da República – Ênio Silveira, editor – Iberê Camargo, pintor – Domingos da Guia, jogador de futebol – Augusto Rodrigues, educador e pintor.

Personalidade – Pontos positivos

A ambição

A tenacidade

O magnetismo

A perspicácia

A emotividade

A confiabilidade

A sensualidade

O senso criativo

Personalidade – Pontos negativos

A crítica

O senso de vingança

O ciúme

A inveja

A falta de tato

A violência

O tipo escorpiano:

Conquistador, cimento, firme e que raramente se desvia dos caminhos que traça para si mesmo e para sua vida. Assim é você, escorpiano, o nativo do signo da Águia, amante do oculto e do mistério. Pesquisador de nomeada, investigador incansável, tem forte atração pelo sexo e simboliza a sua prática como forma de perpetuação da espécie. É hábil e tem destreza Manuel e mental. Crítico que vai aos limites da impiedade, raramente perdoa seus adversos. É explosivo e conservador, pouco flexível e tende a se mostrar impositivo e exigente entre os íntimos ou quando detém o poder.