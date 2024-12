Capricórnio, o signo da cabra das montanhas, tem por expressão na mitologia a figura Cronus o pai dos deuses e senhor do tempo que teve por mãe de leite a cabra Amaltéia e foi criado por Gaia, a deusa símbolo da mãe terra.



Nessa pequena memória do décimo signo do zodíaco estão os elementos que passam a influir em nossas ações a partir deste 21 de dezembro.



Na astrologia ocidental é a chegada do período da exigência; do trabalho; da necessidade de abrir mão de conceitos e valores para a conquista de nossas mais caras ambições em tempo de dedicação, apego e firmeza que tanto caracterizam o próprio signo de Cronus.



Entre os romanos, Cronus se tornou Saturno anualmente era festejado nas chamadas “saturnalias” festas que tomavam todo um período do ano que se desdobrava em uma grande orgia popular, celebrada no solstício e que coincide sob a cristandade, com a Natividade.



É nesta lembrança mitológica que está a ligação de Saturno ao signo de Capricórnio com o qual os romanos pretendiam ressuscitar o Dominus Saturnus o deus fertilizador da terra fazendo dos nativos do período aquele que domina o senso pático; expressa o ideal do trabalho perfeito e encarna os princípios de exigente condutor de tarefas e gentes.

Capricórnio governa no nosso corpo os joelhos e a parte inferior das pernas e na vida mundana, o operariado, o funcionalismo, a força de trabalho, o número quando usado pelo ser humano e a determinação da conquista.

O capricorniano é a expressão astral da ambição, da cooperação e do orgulho.



FOTO: Divulgação - O signo do rigor em tempo de mudança

Período de regência astrológica padrão: de 22.12 a 20.01

Planeta regente: Saturno

Elemento: Terra

Nativo: capricorniano ou capricorniana

Símbolo: A cabeça e a barba de um caprino

Signo oposto: Câncer

Dia da semana: Sábado, dia de Saturno

Personalidade mundial do signo: Elvis Presley, cantor

Personalidades de destaque no Brasil:

Jô Soares, apresentador de TV – Hermes Lima, político – Pedro Calmon, historiador – Ana Maria Machado, dramaturga – Renato Aragão, humorista – Sérgio Lacerda, editor – Ítalo Rossi, ator – Domitila Castro e Canto, a Marquesa de Santos – Isaac Karabtchevsky, maestro – Paulo Goulart, ator – Emiliano Queiroz, ator – Visconde Mauá, político e empresário do Império – Cândido Portinari, pintor, ilustrador e poeta – Lady Francisco, atriz – Taumaturgo Ferreira, ator – Luís da Câmara cascudo, folclorista e escritor – Rita Lee, cantora, compositora e roqueira – Casimiro de Abreu, poeta – Lauro César Muniz, dramaturgo – José Augusto Branco, ator – Walmir Ayala, crítico, escritor e poeta – Hélio Pelegrino, psicanalista – Patrícia Bueno, atriz - João Cabral de Melo Neto, poeta – Jorge Goulart, cantor – Euclydes da Cunha, escritor – Luís Melodia, compositor e cantor – Josué Guimarães, romancista –Débora Duarte, atriz – Luiz Ayrão, cantor – Lamartine Babo, compositor, humorista e letrista – José Américo de Almeida, escritor – Rubens Gerchman, artista plástico – Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, jornalista, compositor e escritor – Oswald de Andrade, escritor – Rubem Braga, jornalista, cronista e escritor – Gilmar, atleta, goleiro no futebol – Paschoal Carlos Magno, poeta e dramaturgo – Dick Farney, cantor e compositor – Flávio Cavalcanti, jornalista e apresentador de TV – João Baptista de Oliveira Figueiredo, militar, Presidente da República – Samuel Wainer, jornalista e empresário de Comunicação – Zacarias, comediante Os Trapalhões – Autran Dourado – romancista – Nara Leão, cantora – Abelardo Barbosa, o Chacrinha, apresentador de TV.

Personalidade – Pontos positivos

A eficiência

Confiabilidade

Dedicação

Praticidade

Disciplina

Determinação

Capacidade de trabalho

A responsabilidade

Personalidade – Pontos negativos

Excessivamente exigente

Detalhismo

Teimosia

Mau humor

Franqueza excessiva

Negativismo

O tipo capricorniano:

O trabalhador do zodíaco, nativo do signo da eficiência, do rigor e da exigência, é determinado e seguro, confiável e aceita com facilidade a repetição constante de qualquer tarefa ou missão. Tende a se mostrar fechado e transfere a outros o que exige de si mesmo. É organizado, firme e minucioso. Enfrenta com tenacidade e firmeza os desafios para alcançar seus objetivos materiais de vida. Gosta do conforto e é dado ao isolamento e à interiorização de sentimentos. Pouco revela de si e sabe como poucos usar da autoridade. O capricorniano se divide em dois seres distintos, de um lado o nativo determinado e firme e de outro aquele que se abate pelos problemas e dificuldades e se torna padrão de exigências descabidas.