Você sabia que, quando o assunto são viagens, cada signo do zodíaco possui sua própria preferência? Aqueles que estão em dúvida sobre qual destino visitar podem fazer bom uso dos conselhos da astrologia, encontrando não apenas o lugar ideal, mas também a melhor época para visitá-lo.



Existem diferentes tipos de viagens com propostas variadas. Algumas pessoas podem priorizar um lugar bonito e relaxante, enquanto outras anseiam por uma boa aventura em meio à natureza. Confira o que a astrologia tem a dizer sobre isso, de acordo com o seu signo.



Áries



Os arianos são intensos e cheios de energia, então suas viagens precisam ser contempladas por aventuras e novas experiências. O Brasil está cheio de destinos que encantam por suas paisagens naturais e esportes radicais, como a Chapada Diamantina e o Jalapão. A melhor época para viajar é entre maio e setembro.



Touro



Os taurinos são apreciadores do conforto e do luxo, dando mais valor para hotéis completos e paisagens deslumbrantes. A Europa é um destino perfeito para essas pessoas, mas a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, também se encaixa bem. Março é uma boa época para se aventurar em países europeus.



Gêmeos



Os geminianos são curiosos e adoram passeios que enriqueçam seu conhecimento. Países como o Japão ou cidades com bastante diversidade cultural, como São Paulo, são as mais indicadas para esse grupo. A melhor época para viajar ao outro lado do mundo é entre março e novembro.



Câncer



O signo de Câncer representa aqueles que valorizam seu tempo ao lado dos seus entes mais queridos. Um destino com praias costuma ser o passeio de família ideal, como as cidades de Paraty ou Florianópolis. A melhor época para viajar seria no fim do ano.



Leão



O signo de Leão adora luxo e também é um grande apreciador das belas artes. Visitar centros urbanos movimentados, como São Paulo, Nova York e Londres, se encaixa perfeitamente dentro das suas preferências. A melhor época para conhecer esses lugares fica entre abril e outubro.



Virgem



O signo de Virgem adora organização e gosta de viagens tranquilas – sempre muito bem planejadas. Destinos como Curitiba e Campos do Jordão são bastante recomendados, de preferência entre junho e setembro.



Libra



Quem é de Libra prioriza passeios equilibrados, sem muito planejamento e que se divide bem entre descanso e atividades. Paris certamente é uma excelente escolha, tendo a possibilidade de comprar um pacote de viagens para não se preocupar com a parte de planejar. A melhor época é entre maio e setembro.



Escorpião



O signo de Escorpião gosta de viagens com passeios naturais, relaxantes e cheios de história. Alguns destinos brasileiros como Ouro Preto e Maragogi se destacam, sendo mais indicados entre outubro e janeiro.



Sagitário



O signo de Sagitário é aventureiro e adora explorar a natureza. Além de toda a diversidade natural disponibilizada no Brasil, também pode ser interessante conhecer a Austrália. A melhor época é entre janeiro e março.



Capricórnio



Os capricornianos gostam de conhecer lugares históricos, geralmente explorando tudo que uma cidade tem a oferecer. Lugares como Petrópolis, Brasília e Cidade do México são pratos cheios para essas pessoas. O período mais recomendado é entre outubro e maio.



Aquário



Os aquarianos gostam de tudo que é diferente, priorizando experiências únicas e pouco habituais. Alguns países mais tradicionais da Europa, como Noruega e Suécia, podem ser excelentes escolhas. A melhor época é entre maio e junho.



Peixes



Os piscianos gostam de paisagens naturais e tranquilas, onde possam relaxar e curtir sem precisar de muito planejamento. Praias como Fernando de Noronha, Porto de Galinhas e o Caribe são destinos perfeitos, de preferência durante o verão.