Revolução Solar

Os aspectos da Revolução Solar para o país neste novo ano apontam o Sol – nosso principal regente e luminar - na Casa 6 regendo tanto os assuntos ligados ao trabalho e aos trabalhadores com mudanças profundas em legislação e relações laborais quanto tudo que estiver ligado à saúde, campos típicos dessa casa no zodíaco em período em que as indicações das previsões apontam a necessidade de trato desses assuntos com cautela e maior cuidado.

A outra posição que chama atenção está no trânsito lunar pela Casa 12 do zodíaco regência que aponta um ano voltado a sacrifícios no campo econômico e social e movimentação intensa nos bastidores da vida pública e política do país. Considerada popularmente como o “inferno zodiacal” na verdade essa posição zodiacal indica os momentos de dificuldades diversas e obstáculos. O campo político sofre diretamente os efeitos dessa posição com assuntos de bastidores e a prática política.

O signo solar do País, Virgem tem regência direta neste novo ano de Mercúrio, planeta regente da comunicação que estará transitando pela Casa 6 do Zodíaco trazendo assim a percepção das coisas de forma rápida, incerta e inconstante mostrando que os meios de comunicação terão papel decisivo na condução da opinião pública nos rumos da vida pública e política nacional. Os meios de transporte, o comércio e o desenvolvimento tecnológico do país estarão no centro das discussões e debates.

Vênus na Casa 5 é outra posição significativa por regular diretamente as relações internacionais do país, fazendo-as bem sucedidas e em franco crescimento tanto no campo material quanto na política externa. Por reger também os assuntos judiciários, as leis e seu cumprimento há para o novo ano uma combinação curiosa com a influência de Marte na Casa 8 trazendo à vida pública a ação direta de tribunais, juízes e do sistema legislativo com alguns momentos e conflito e debates acirrados.

A influência de Marte na Casa 8 é um complemento indispensável para a harmonia do País como um todo e há para 2025 a indicação expressa da necessidade de se evitar os excessos em todas as áreas da vida pública, da organização e gestão do Estado e exercício do Poder.

A posição de Saturno na Casa 1 indica para o País em 2025 um período de busca pela disciplina e responsabilidade com s coisas pública trazendo ao mesmo tempo limitações no campo das leis e amadurecimento de princípios e conceitos públicos, especialmente no comportamento e na ordem das relações sociais, segurança pública e mundo jurídico.

Outros aspectos da Revolução Solar para o Brasil mostram significativos trânsitos principalmente no campo da comunicação social que se manifestará causando preocupações, ansiedade e dificuldades para profissionais do setor com imprevistos tanto nos meios de comunicação falada ou escrita e na assinatura de contratos. Aí impera a influência de Netuno na Casa 1 que indica planos utópicos e sonhos pouco reais governando a razão e impedindo o julgamento seguro o que tornará difícil elaborar projetos estruturantes para o País.

É com essa soma de influências que o Brasil vivenciará de 2025 em diante uma fase de discussões e debates sobre a característica futura de nossas instituições governamentais tendo como foco e centro o crescimento do que hoje já se proclama o Brasil como o único País com sistema semi-presidencialista considerando o fortalecimento do Legislativo com perda de poderes pelo Executivo em um paralelo incompleto em relação às demais repúblicas presidencialista, exceto a França de onde vem justificativa para essa mudança que ocorre progressivamente de 2018 em diante até os dias atuais.

Astrlogicamente, essa mudança de profundos efeitos na vida nacional ocorre após o início ds regência de 7 anos de Saturno sobre os rumos da humanidade com efeitos muito fortes no Brasil, país nativo de Virgem e sensível ao detalhismo e seletividade que ocorrem nos nossos sistemas governamentais, especialmente no Legislativo, mas de forma intensa e impositiva no Judiciário.

O poder de execução orçamentária, típico dos regimes presidencialistas, depende hoje de formação parlamentar de base sólida como no parlamentarismo e não há a curto ou médio prazo indicações de mudança nesse processo que se acentuou de forma gradativa depois da votação do impedimento da Presidente Dilma Roussef.

A melhor posição do ano está na indicação de Plutão na Casa 11 fator e razão de sucesso em muitas iniciativas governamentais e públicas que serão reforçadas por Júpiter na Casa 4 que aponta nas relações sociais em geral pautadas por sorte e esforço que trarão bom resultado.