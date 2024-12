O ano de 2025 será regido no atual ciclo astrológico, por Saturno nome romano do deus grego Cronos, o senhor do tempo. Isso representa para a astrologia ocidental o impulso de segurança e garantia com Saturno agindo na condição de “senhor do mundo” e o “capataz do zodíaco” por governar a disciplina, a responsabilidade, a organização e a ambição. Representa, em síntese, o princípio do aprendizado.

Filho do Céu (Urano) e da Terra (Gaia) era reverenciado pelos romanos por seus princípios de ordem e organização que deram origem ao Império e toda a força da civilização em Roma. Era louvado em festas anuais de cinco dias, chamadas saturnalias, das quais derivam as comemorações de fim de ano tanto no Cristianismo quanto no carnaval pagão.

Na astrologia é considerado um dos planetas sociais por governar a ligação do ser humano ao meio em que vive e comandar os princípios da sociabilidade; da realidade, das regras, leis, costumes e instituições.

Foi apelidado até a Idade Média “o Grande Maléfico” pelo seu poder destruidor e de mudança. Simboliza os ciclos que ocorrem a cada sete anos alternando sofrimento e amadurecimento.

Saturno em 2025

Por ser regente de Capricórnio – a décima casa do zodíaco – e co-regente de Aquário – a décima primeira casa – sua atuação no cotidiano se dá com maior ênfase nos campos da honra, prestígio, conceito público e posição na comunidade, além de influir também nos campos da consciência social, as amizades, os desejos de vida e objetivos que cumprimos em nossa existência.

Regente do ano: Saturno

Signo do ano: Capricórnio

Símbolo: a foice de Cronos, o deus do tempo

Representação astrológica: o impulso de segurança e de garantia

Regência sobre o corpo: o sistema ósseo, os ligamentos como joelho e articulações, a glândula paratireóide e as proteínas

Palavra chave: o mestre

Influência dominante: Saturno indica os pontos em que nos sentimos menos seguro e, por isso, tendemos a super compensá-los.

Conceito chave: trabalho e exigência