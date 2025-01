O décimo primeiro signo para a nossa espécie, a antecipação do futuro, o prenúncio do que está por vir e os avanços que nos fazem aprimorar vida e valores. Sua própria representação gráfica, com a imagem de uma figura humana com um cântaro às mãos, despejando a água sobre a terra num permanente exercício de reviver o ser humano, é a mais antiga e expressiva das imagens do signo que rege o período zodiacal que será governado pelo Sol de 19 de janeiro a 18 de fevereiro.

FOTO: Divulgação - O Sol no signo do Aguadeiro

Esta será época de mudanças e decisões que implicarão em novos rumos a se imprimir ao cotidiano das pessoas comuns numa reafirmação da ingente luta pela sobrevivência com a partilha do saber, do conhecimento, das limitações e da vontade.

Signo da sabedoria e da imaginação, Aquário é hoje símbolo e expressão de uma Era de avanços e mudanças profundas para nossa espécie e para o mundo, unindo significativamente a influência poderosa de Urano, seu atual planeta regente e Saturno, aquele que o governou ao longo de séculos na astrologia ocidental.

Se Urano nos mostra o lado humano da busca permanente pela liberdade do espírito, na sua condição de “despertador” do zodíaco, Saturno nos dá a garantia do mestre na segurança da disciplina e da responsabilidade. Essas são as principais características do signo do “Aguadeiro”, o senhor da imaginação e o inventivo e imprevisível condutor da humanidade nesta era que se alongará até o longínquo ano 4.129 d. C.

Ligado na mitologia grega à lenda de Hefestos e nos primórdios da história romana a Vulcano, o deus da tecnologia, dos vulcões, do fogo e metais e dos avanços, Aquário expressa o mais visionário dos seres humanos, o amante do novo que ânsia por progresso e visualiza por antecipação a conquista do futuro.

Signo de qualidade fixa, do elemento ar Aquário rege no corpo os tornozelos e as articulações que nos permitem caminhar eretos. Tem por conceito chave de existência a certeza do “eu sei” e a imaginação na sua mais expressiva forma de manifestação diante dos desafios do mundo em que vivemos.

Aquário é o regente da atual Era Zodiacal – período correspondente a um doze avos do movimento de precessão do nosso planeta, ou seja, 25.920 anos - iniciada com a chegada do homem à Lua em 1969. Esta fase inicial da Era de Aquário já nos mostra o que muitos classificam de “dores do parto” de uma nova humanidade, mais consciente, harmonizada com a técnica e avançada em conquistas nos mais diferentes campos da atividade humana.

Período de regência astrológica padrão: de 21.01 a 19.02

Em 2025: de 19 de janeiro a 18 de fevereiro

Planeta regente: Urano

Elemento: Ar

Nativo: aquariano ou aquariana

Símbolo: duas linhas paralelas simbolizando as ondas e representando o “aguadeiro”, servidor da humanidade

Signo oposto: Leão

Dia da semana: sábado, o dia de Urano

Personalidade mundial do signo: Galileu Galilei, cientista

Personalidades de destaque no Brasil:

Padre Antônio Vieira, religioso do Brasil Colonial – Barbosa Lima Sobrinho, advogado e jornalista –Jair Rodrigues, cantor – Leonel de Moura Brizola, político – João Ubaldo Ribeiro, escritor, jornalista, acadêmico –João Pessoa, político – Jânio da Silva Quadros, professor, Presidente da República – Tom (Antônio Carlos) Jobim, maestro, compositor – Radamés Gnattali, compositor e maestro – Cristiane Torloni, atriz – Catulo da Paixão Cearense, dramaturgo, poeta, dramaturgo e letrista – Martinho da Vila, cantor e compositor – Luiz Gustavo, ator – João Café Filho, político, Presidente da República – Henfil, cartunista e escritor –Caubi Peixoto, cantor – Amador Aguiar, banqueiro – Sérgio Mendes, arranjador e regente – Canhoto, compositor – Jacó do bandolim, instrumentista e compositor – Nise de Oliveira, psiquiatra –Marlos Nobre, compositor e pianista – Mário Henrique Simonsen, economista e professor.

Personalidade – Pontos positivos

Originalidade

Perseverança

Objetividade

Entusiasmo

Capacidade de adaptação

Inventividade

Concentração

Senso artístico

Personalidade – Pontos negativos

Impulsividade

Incompreensão

Confusão

Reação à crítica

Insubordinação

Senso crítico exagerado

O tipo aquariano:

Avançado em suas concepções de vida, antecipador do futuro, inventivo, criador, assim é o nativo do Aguadeiro. Geralmente incompreendido, é aberto a inovações e avanços e aceita com facilidade a mudança. È curioso e tem poderes visionários e de intelecto altamente avançado. Não suporta a rotina e mostra cuidado com o drama alheio e as carências sociais – Tem atração pela técnica e pelos avanços das ciências e do conhecimento – Insubordinado diante da autoridade, não convive bem com sistema hierarquizados. Parece estar sempre com um pé no amanhã.