Último dos signos do zodíaco, senhor da décima segunda-casa zodiacal, Peixes é a representação astrológica da crença, da compreensão e da generosidade.



Por concentrar toda influência de um ciclo anual, Peixes representa um resumo de vida e a preparação para um novo ciclo que se iniciará após sua regência deste mês astrológico.



Na mitologia e como inspiração para os primeiros astrólogos na Mesopotâmia e na Grécia, Peixes é estreitamente ligado ao amor de Psiquê e Eros e do trágico destino do jovem e de sua mãe, Afrodite que, jogados à água, encontraram a pureza original e sua origem.



Do seu elemento a Água, Peixes tira a fluidez, sua capacidade de se adaptar a qualquer situação e se unir aos princípios básicos da vida, fazendo-se símbolo da dupla natureza do ser humano, a física e a espiritual.



Do mito grego de Eros, nos vem toda a simbologia que rege o psiquismo humano, a contradição entre as forças que unem matéria e espírito e caracterizam o signo de Peixes.



Seu símbolo representa dois crescentes, lembrando esta dualidade, ou dois peixes nadando em sentido contrário, ligados umbilicalmente por um fio que lhes une natureza e vida.



É o signo dos extremos, original, fascinante, generoso e bondoso. É dormente e necessita impulso para progredir.



Governa a enfermagem e os hospitais, asilos e prisões. Tem sensibilidade extremada, é tímido e recatado.

Período de regência astrológica padrão: de 20.02 a 20.03

Regência em 2025: de 07h07 de 18.02 as 06h02 de 20.03

Planeta regente: Netuno

Elemento: Água

Nativo: pisciano ou pisciana

Símbolo: dois crescentes unidos por uma barra ou dois peixes, em posições opostas, unidos por um fio

Signo oposto: Virgem

Dia da semana: Quinta-feira, o dia de Netuno

Personalidade mundial do signo: Michelangelo Buonarotti, artista renascentista

Personalidades de destaque no Brasil:

Francisco Manoel da Silva, compositor, poeta – Castro Alves, poeta – Visconde de Taunay, escritor, militar, compositor – Melo Moraes Filho, escritor – Guinard, artista plástico – Afrânio de Melo Franco, político e diplomata – D. Hélder Câmara, bispo, líder católico – Oduvaldo Viana, dramaturgo – Lúcio Costa, arquiteto projetista de Brasília – Paulo Mendes Campos, jornalista e poeta – Guiomar Novais, pianista – José Mauro Vasconcelos, escritor – Mário Palmério, escritor – João Marques Belchior Goulart, o Jango, político, Presidente da República – Tancredo de Almeida Neves, político, Presidente da República eleito e não empossado – Heitor Villa-Lobos, compositor e maestro – Afrânio Coutinho, historiador – Ziembinsky, ator e diretor de teatro – Otto Maria Carpeaux, ensaísta e crítico – Carlos Heitor Cony, jornalista e escritor – Glauber Rocha, cineasta – Gilberto Freire, escritor e sociólogo – Júlio Prestes, político paulista – Augusto Boal, dramaturgo – Elis Regina, cantora – Antônio Maria, jornalista – Guerra Peixe, maestro e musicólogo – Assis Valente, compositor – José de Anchieta, Beato, jesuíta, missionário católico – Assis Valente, compositor – Ernesto Nazaré, compositor e Menoti Del Picchia, poeta.

Características – Pontos positivos

Intuição



Generosidade



Religiosidade



Versatilidade



Sensibilidade social



Responsabilidade



Emotividade



Capacidade de adaptação

Características – Pontos negativos

Comodismo



Timidez



Temor do confronto



Excessiva sensibilidade



Falta de firmeza nas ações



Influenciável

O tipo pisciano:

Com a mais perfeita noção de humanitarismo dentre todos os signos do zodíaco, Peixes é a representação da caridade, dos sonhos, da generosidade e do sentido social. Apático e por vezes omisso diante dos fatos, necessita de incentivo e apoio. É confiável, generoso, recatado e tímido. Detesta a confusão e não sabe reagir a agressão. É muito criativo e tem aprofundando senso artístico. Voltado à introspecção é dado a momentos de solidão. Sofre variações constantes de humor. Religioso é atraído pelo oculto.