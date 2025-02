Com a entrada do Sol em Peixes, o seu signo passa a ocupar, no Zodíaco, uma casa diferente. Nela, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do período. Esses elementos são áreas de sua vida que têm o Sol a interferir em cada um deles. Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de se autodeterminar é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos. Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 20 de março.

Áries sob a regência do Sol em Peixes - Agora, o Sol passa a reger para os nativos de Áries a última casa do zodíaco, campo zodiacal que rege a preparação do ser humano para uma época de renascimento. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal” uma vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos preparar para a explosão da força criativa do primeiro momento de nossas vidas. É uma época importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior determinação. O corpo, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Touro sob a regência do Sol em Peixes – O Sol governa a décima primeira casa zodiacal para os taurinos, o que o coloca em contato com o seu próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que amigos ganhem destaque e importância em seu cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para o trato com o dinheiro proveniente do próprio esforço e trabalho, o Sol dirige para os nativos os sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização. Molda também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.

Gêmeos sob a regência do Sol em Peixes – A regência solar agora se dá sobre a décima casa zodiacal para os nativos do signo de Gêmeos e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, a honra e conceito públicos, reputação profissional , carreira e o exercício de quaisquer atividades que a ele dêem poder, sejam dimensionados de forma muito forte. Neste período, o relacionamento do geminiano com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver, ganham maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes desta fase. Agora podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.

Câncer sob a regência do Sol em Peixes – A regência do Sol neste mês solar se faz sobre a nona casa zodiacal para os nativos do quarto signo Câncer. É o campo astral que nos relaciona do lado espiritual de nossas vidas e da instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que se refere à universidade e ao ensino avançado e a pesquisa, das profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, o canceriano, verá o seu lado interior aflorar de forma muito mais intensa e valorizada, com o afloramento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Leão sob a regência do Sol em Peixes – Nesta fase em que o Sol rege para os leoninos a sua oitava casa zodiacal, afloram os elementos que dizem respeito aos que o antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente aquelas que envolvam o governo ou atividades no serviço público. O nativo do signo agora se verá envolvido em questões ligadas, a finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e nos ligam ao sexo

Virgem sob a regência do Sol em Peixes – O Sol rege a sétima casa zodiacal para os virgianos em uma ocasião em que os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando se relacionam a sua associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e noivado, quanto aos sócios, parceiros e companheiros. E, como conseqüência disso, nos afeta também em tudo que se liga ao divórcio e ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, o nativo do9 signo do Caranguejo ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas e com o público, valorizando a ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Libra sob a regência do Sol em Peixes – O Sol transita pela sexta casa Zodiacal dos nativos do signo da Balança e, ao longo deste mês solar, a influência desse nosso principal luminar se dará sobre o trabalho, especialmente se o tiver subordinado ou em função submetida a chefia, não importando seu grau hierárquico. O relacionamento dos librianos com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais terá o Sol a lhe guiar os passos e a forma de com eles se relacionar. Os alimentos e as roupas, o comércio deles e suas ligações com esses campos também são governados de forma muito favorável neste período. Neste período, a saúde em geral é também dirigida pelo Sol que, especificamente governa, em nosso corpo, os intestinos.

Escorpião sob a regência do Sol em Peixes – O Sol, nesta fase, transita pela quinta casado zodíaco para os nativos de Escorpião. Esta casa é a que nos relaciona aos prazeres, divertimento e tudo o que esteja ligado ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. Nos afeta também atuando sobre as artes, o teatro e a diversão. O amor também é regido por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso nos liga também aos filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de especulação. O Sol neste signo rege o coração e as costas

Sagitário sob a regência do Sol em Peixes – Com o Sol regendo a quarta casa do Zodíaco para os nativos do signo do Centauro e do Arqueiro com influências que se alongam até a próxima mudança de regência solar. Nela as influências se dão basicamente sobre o que tratar da vida em família e do apego a tudo o que estiver ligado ao ambiente doméstico. Nesta fase, predominam as relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material a fase é aquela em que os nativos de Sagitário lidarão com êxito de oposição e obstáculos no trabalho e profissão, tudo o que disser de agricultura e a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

Capricórnio sob a regência do Sol em Peixes – O Sol governa para os filhos do signo da Cabra das Montanhas a sua terceira casa zodiacal, aquela que trata, neste mês solar, do intelecto, a capacidade cognitiva e dedutiva, a inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, estudos e tudo o que estiver relacionado à escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período ganham destaque as viagens curtas e o relacionamento com irmãos. No campo físico a sua regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Aquário sob a regência do Sol em Peixes– Esta fase astrológica mostra o Sol regendo para os nativos do signo do Aguadeiro a sua segunda casa zodiacal, aquela que em nossas vidas atua sobre as nossas aptidões e a forma com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e do exercício profissional. Depois da regência solar sobre a personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, nossas propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Peixes sob a regência do Sol em sua primeira casa – O nativo do décimo segundo signo ingressa agora na sua primeira casa do Zodíaco onde o Sol determina e governa nosso signo natal. Nesta fase recebemos fortes influências sobre nossa forma de ser e comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e o relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos mostrando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.



