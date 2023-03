(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: hoje, contido por seu apego à segurança nas suas atitudes você tenderá a agir de forma retraída e distante com pessoas com quem convive habitualmente. Interesses: tendência ao isolamento no trabalho. Há, no entanto, bom quadro para a lida com dinheiro. Vida íntima: introspecção.