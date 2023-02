Reverenciar uma mulher que incentivou a presença e a alegria das mulheres tomando as ruas da cidade em vida é um dos objetivos do Bloco do Batom, que de concentra a partir das 18h desta terça-feira (14) no Parque Halfeld e desfila pelo Calçadão da Halfeld. O bloco completa 14 anos de criação e traz o enredo: "Dona Fara, Brilha Uma Estrela no Céu do Batom", que homenageia a mãe da presidente do bloco, Ana Braida,que recebia as reuniões do grupo em casa e é uma das grandes apoiadoras do bloco e faleceu em 2020, aos 103 anos.

Segundo a filha, Dona Fara sempre gostou muito da folia, chegando a desfilar na Escola de Samba Unidos do Ladeira e também no Bloco do Batom.



"Depois desse período da pandemia voltamos a desfilar com muita vontade alegria e descontração, a nossa expectativa e que possamos realizar um grande desfile e, como em anos anteriores, o público espera o Bloco do Batom, no calçadão da Halfeld", diz Ana Braida.

Segundo a presidente do bloco, o lema é : 'levar alegria, alto astral e brincar o carnaval. O Bloco do Batom único bloco constituído de mulheres esse ano desfila com 96 mulheres no bailado e 37 na bateria.



Confira o Enredo completo do Bloco: