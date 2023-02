Com o tema “Tradição”, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, resgata a memória dos antigos carnavais de rua da cidade levando para o palco da Avenida Getúlio Vargas uma decoração que homenageia alguns dos mais conhecidos personagens da festa leopoldinense. A Lelê Folia 2023 será realizado entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no palco de eventos no quarteirão da Estátua da Princesa Leopoldina.



Por meio de banners e flâmulas, Maria Amália Peres, com sua elegância, a sincronia da dupla Dr. Lisboa & Funchal Garcia, o contagiante sorriso e alegria do saudoso Vitalino Duarte, as exuberantes figuras de Florêncio e D. Creusa, a irreverência da dupla Tufinho Jorge e Zé Bandido e o carisma do ilustre compositor Noca da Portela, considerado um dos maiores nomes do samba em todos os tempos serão relembrados na folia momesca.



Conforme o secretário de Cultura e Turismo, Alexandre Moreira, o Carnaval em Leopoldina é sinônimo de alegria, de encontros de famílias, amigos e ex-colegas de escola. Ele salienta que é uma festa que reúne o contemporâneo, o passado e as memórias. "or esse motivo, vamos homenagear alguns dos mais conhecidos personagens do Carnaval leopoldinense. Sabemos que há mais foliões que merecem nossas homenagens, por isso,queremos que o resgate dessas lembranças não seja mero saudosismo, mas audacioso como esses personagens gostariam que seus legados de alegria fossem vistos e imitados".



Ressaltando que o povo sem memória é um povo sem história, o secretário afirma que o povo de Leopoldina não esquece das pessoas que marcaram épocas e deixaram seus nomes destacados como símbolos da cultura da nossa cidade. "O Carnaval sempre foi a nossa tradição, por isso, essa é a nossa homenagem àqueles que sempre foram a razão para mantermos viva a nossa cultura, nossa alegria e a folia dos nossos tradicionais blocos”, disse o prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz."







-Veja a Programação:

Sábado (18), das 19 às 21h- Apresentação da Escola de Samba Beija Flor

21h às 22h- Coroação da Rainha e Rei Momo

23h às 03h- Baile de abertura coma Banda Salamandra

Domingo (19), das 16h às 18h- Matinê- Banda Thayna Souza

23h às 03h- Banda Beijo Apimentado

Segunda-feira (20), das 23h às 03h- Banda Zumbalada

Terça-feira (21) 16h às 17h- Matinê- Banda Zambalada- Concurso de fantasia infantil (luxo e originalidade)

22h às 23h- Concurso de Fantasia adulto e melhor idade (luxo e orignalidade)

23h às 03h- Baile de encerramento: Bandahalls

Sem garrafas de vidro e sem espero

A Prefeitura de Leopoldina atualizou o Decreto Municipal número 2.346, de 11 de janeiro de 2005, que mantém a proibição da venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, e acrescenta à nova redação a proibição da comercialização de alimentos em espeto de madeira em barracas, trailers, quiosques, veículos de qualquer espécie em ruas, praças ou passeios públicos e em terrenos particulares do município. A intenção é garantir um Carnaval seguro e evitar acidentes e situações de perigo.



Pela nova legislação, os estabelecimentos comerciais infratores estarão sujeitos ao exercício do poder de Polícia do município, bem como às sanções previstas em lei, e a multas de 158 UFLs (Unidades Fiscais de Leopoldina) na primeira ocorrência, de 237 UFls na segunda ocorrência, e, na terceira, recolhimento e apreensão das mercadorias, que somente serão liberadas após o pagamento de multa de 8 UFLs por cada dia de depósito.

A atualização do Decreto Municipal nº 2.346/2005 entrou em vigor no último dia 9 de fevereiro