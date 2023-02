Quando a pandemia de Covid-19 foi anunciada pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, as ruas foram esvaziadas, embora muitos trabalhadores tenham continuado suas jornadas. No contexto de isolamento social, os carteiros continuaram realizando o transporte de insumos, medicamentos e muitos outros itens fundamentais. Após dois anos de pandemia, os profissionais voltam a ver as ruas movimentadas e também voltam a botar o bloco na rua, chamando os foliões para voltar à confraternizar, depois de superado o momento mais grave da emergência em saúde.



"Quando a pandemia estava no pico mesmo inseguros e amedrontados pelo que podia acontecer conosco, realizamos nosso trabalho com presteza, dedicação e segurança. Sentimentos honrados em fazer parte da história na luta contra a Covid-19, e muito felizes por ter contribuído de alguma forma no combate a pandemia e ter ajudado a vencê-la", diz o presidente do Bloco dos Carteiros, Gilberto Martins, o Jubinha. Ele ressalta a ansiedade de retomar a tradição de brincar o carnaval depois do distanciamento.



"As nossas expectativas para o retorno do carnaval, depois de dois anos parados devido a pandemia, é encontrar foliões com energia e desejos de voltar a pular, brincar e sorrir de novo nesta linda festa popular e nós do Blocos dos Carteiros queremos proporcionar. Estamos imaginando foliões com empolgação e energias acumuladas loucos para voltarem a pular e curtir carnaval depois de dois anos de muito sofrimento. Pular carnaval mas esperamos todos vacinados como orientação científica."

O Bloco dos Carteiros começou há 11 anos, quando seis funcionários dos Correios e amantes do carnaval se uniram e decidiram criar um bloco para a categoria. Com o passar dos anos, segundo Jubinha, o bloco foi crescendo. "Agora somos da categoria ecetista e de toda população amante de Blocos de ruas. Os foliões não podem deixar de ir pois vão encontrar um bloco super animado alto astral e feliz de estar voltando a ter contato com os seus foliões, e poder trazer de certa forma um pouco de alegria depois de tanto sofrimento."

Para celebrar o retorno da festa, o tema escolhido foi a mineiridade: "Riquezas de minas sou mineiro uai...uai...". "Gostamos de brincar o carnaval com segurança, respeito e muita alegria, pois somos mineiros. Uai... Uai...", afirma o presidente do bloco.



A atração faz concentração no Parque Halfeld e desfila no Calçadão em direção à Getúlio Vargas, entre às 19h e 22h desta quarta-feira (15).