Depois de dois anos, o Bloco Loucomotiva volta a tomar o coração da cidade de Juiz de

Fora nessa quinta-feira (16), a partir da 13h30, no Parque Halfeld. O enredo inclui uma homenagem à medica Nise da Silveira, que marcou a psiquiatria brasileira, sendo reconhecida no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, pela forma como se doou à luta antimanicomial, por meio do afeto e da arte, mudando os rumos dos tratamentos na área.



Segundo Conrado Pável de Oliveira, psicólogo no Centro de Convivência e Cultura Recriar, o bloco é planejado desde setembro de 2022 e a expectativa é grande, por conta do reconhecimento da com muita importância da cultura popular e da festa do carnaval como fortalecimento de vínculos.

"Além dos serviços de saúde mental de Juiz de Fora -os Centros de Atenção Psicossocial (Caps),o Centro de Convivência e Cultura, equipes das Unidades Básicas de Saúde que trabalham na perspectiva da promoção de saúde mental, participarão com a gente serviços de alguns municípios vizinhos como São João Nepomuceno. Vai ser uma festa com muita alegria e paz", diz Conrado.



A ideia é utilizar do espaço da festa para agregar, incluir e conscientizar. "Celebrar, pular carnaval é bom demais. Mas mais do que isso, é uma oportunidade única pra gente dialogar com população e mostrar que o sujeito tido como louco tem direito de estar no coração da cidade, na delicadeza do cuidado em liberdade. E assim quebrar os preconceitos de muita gente que pensa que os manicômios não deviam ter acabado". Como salienta Conrado, mesmo com o fechamento dos manicômios, ainda existe na mentalidade, na cultura, na cabeça das pessoas a ideia de que locais como esse precisam existir. "O cuidado em liberdade é sim o melhor tratamento, não a exclusão", afirma.



Por isso, conforme salienta o psicólogo, a decisão pela celebraremos a memória da médica Nise da Silveira. "Nise da Silveira segue sendo uma fonte inspiradora para a reforma psiquiátrica, para a luta antimanicomial e para cada brasileira e brasileiro que deseja, com afetos sonhadores, ousar e aventurar-se no caminho do cuidado para um país mais justo e solidário".



