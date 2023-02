Juiz de Fora está recebendo milhares de foliões até o próximo dia 25, durante o carnaval, marcando a reta final da maratona de Momo, iniciada no dia 22 de janeiro. Toda a programação inclui opções no Centro e em 20 bairros, contemplando todos os territórios da cidade.

Nesta segunda (20) sete blocos desfilam pela cidade, incluindo o Vai Quem Quer, no Centro, e o Afoxé Filhos de Oyá, na Passarela do Samba, montada na Avenida Brasil, no Ladeira. Terça-feira, 21, é dia de Gabi Gabizoca na Praça CEU, na Avenida JK 5.899 – Benfica, e do Bloco do Boi, no Dom Bosco. O Bloco POP acontece na quarta-feira de Cinzas. O encerramento da programação oficial acontece dia 25 de fevereiro, com o Bloco da Seringa.

A programação completa do Carnaval 2023, incluindo a agenda dos blocos, os desfiles competitivos das escolas de samba, o Circuito da Folia e o Circuito FoFo (fora da folia) pode ser conferida no Portal da Prefeitura de Juiz de Fora e nas redes sociais da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa): @funalfacultura.



Confira a programação dos próximos dias:

Dia 20/02 - Segunda-feira

* Bloco do Tobias – Praça principal | Parque das Águas | Das 14h às 20h

* Bloco Vai quem Quer - Parque Halfeld | Rua Halfeld | Praça da Estação | Das 16h às 22h

* Bloco da Usina – Praça José Anastácio de Lima – Rua Principal | Monte Verde | Das 17h às 22h

* Gama Folia + Bloco Xicleteiros – Rua Alberto Guedes | Jardim Esperança | Das 17h às 23h

* Cerveja, Churrasco e Pagode – Rua Silvério da Silveira 177 | Dom Bosco | Das 17h às 22h

* Bloco da Escolinha –Rua Natalício José de Paula, entre os números 409 e 425 | JK | Das 17h às 23h

* Afoxé Filhos de Oyá– Passarela do Samba | Ladeira | a partir das 20h

Dia 21/02 – Terça-feira

* Bloco da Gabizoca – Praça CEU | Benfica | das 11h às 15h

* Unidos da Zona Sul – Rua Luiz Basílio Castor, entre os números 14 e 175 | Santa Luzia | Das 14h às 19h

* Debochadas da Vila Ideal – Rua Altivo Halfeld – Rua Delegado Pinto – Rua Afonso Celso – Rua Machado de Assis | Vila Ideal | Das 17h às 23h

* Lalado – Praça Praça Padre Acácio Duarte | Jardim Esperança | Das 16h às 21h

* Bloco da J – Rua Geraldo Cardoso | Parque das Águas | Das 16h às 22h

* Bloco do Boi – Rua Silvério da Silveira 177 – Rua Imaculada Conceição – Rua João Manata – Rua Vicente Beghelli – Rua Imaculada Conceição – Rua Silvério da Silveira | Dom Bosco | Das 17h às 22h

Dia 22/02 – Quarta-feira

* Bloco POP – Avenida Sete de Setembro, altura do número 1.491 até a Praça Teófilo Otoni | Santos Anjos | Das 13h às 18h

Dia 25/02 – Sábado

* Bloco da Seringa – Quadra da Escola de Samba Unidos do Ladeira | Ladeira | Das 17h às 23h