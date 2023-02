A escola Real Grandeza é a campeã do Grupo Especial das escolas de samba de Juiz de Fora no Carnaval 2023. Ela é bi campeã, já que levou o troféu no último carnaval realizado em 2017. A agremiação obteve 10 em quase todos os quesitos, menos na harmonia, em que obteve 9,9 pontos. O segundo lugar ficou com a Unidos das Vilas do Retiro. Turunas do Riachuelo obteve o terceiro lugar.

A escola de samba União Santa Luzia ganhou o primeiro lugar no grupo acesso.



Veja as pontuações:

Grupo Especial

1- Real Grandeza 99.9

2- Unidos das Vilas do Retiro 99.7

3- Turuna do Riachuelo 99.6

4- Mocidade Alegre 98.9

5- Rivais da primavera 98.9

6- Feliz Lembrança 98.6

Grupo acesso

1- União Santa Luzia 99.8

2- Vale Paraibuna 99.4

3- Partido Alto 99.2

4- Mocidade do Progresso 98.4

5- União das Cores

União Santa Luzia sobe para o grupo especial em 2024

Resultado Escola Mirins



1° Herdeiros da Vila - 150 pontos

2° Mocidade do Amanhã: 149 pontos

3° Império da torre: 141

