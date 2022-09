Reprodução - Internet

Quatro homens com armas de fogo invadiram e roubaram uma casa na madrugada da última segunda-feira (12) no bairro Aeroporto. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os bandidos renderam e mantiveram as vítimas, três homens de 71, 46 anos e 26, além de duas mulheres de 68 e 30 anos, amarradas na sala da casa.



Os moradores relataram aos policiais que a quadrilha teria acessado o imóvel pelos fundos e entrado pela janela de um dos quartos. Eles levaram R$ 300, uma bolsa, nove taças metálicas, três celulares, um notebook, joias e documentos pessoais



Antes de fugirem, os assaltantes amarraram as vítimas na sala da residência que não possui sistema de monitoramento por câmeras. Não houve arrombamento no local e não foram apontados possíveis suspeitos.



Tags:

Aeroporto | assalto | roubo