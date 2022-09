Reprodução - Internet

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite do último domingo (11) no bairro Santos Dumont. A Polícia Militar esteve no local e encontrou a vítima no chão já sem sinais vitais, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo na região da cabeça.



Testemunhas informaram à polícia que o suspeito dos disparos passou a pé pelo local, efetuou os tiros e fugiu. A perícia técnica da Polícia Civil recolheu oito cápsulas 9 milímetros e cinco fragmentos do mesmo calibre. O portão de uma casa foi atingido por dois disparos.



A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no bairro e constatou o óbito e o corpo foi removido pela funerária ao Instituto Médico Legal (IML).



Próximo ao corpo da vítima, a PM localizou e apreendeu duas buchas de maconha, 26 pinos de cocaína e 11 pedras de crack.



O suspeito não foi identificado até o momento e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios da Polícia Civil.



