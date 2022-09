Foto: Pixabay - Acessibilidade

O dia 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e tem por objetivo criar uma reflexão na busca da inclusão social. Com os objetivos de propor políticas e diretrizes que orientem a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, criando ou apoiando projetos, programas e ações, a Prefeitura de Juiz de Fora irá promover a partir do dia 19 de setembro, atividades com finalidade de assessorar o Executivo na formulação e implementação da política de promoção das pessoas com deficiências, no sentido de sua inserção na cidadania ativa.



De acordo com a Prefeitura, a programação foi gerada em parceria entre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), que possui vínculo com a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). Ainda de acordo com o Executivo, a cidade possui aproximadamente 64 mil pessoas com deficiência.

Confira a programação:



Segunda - 19/09:



14h



Roda de Conversa sobre Instância de Controle Social - Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Mediadores: Valéria Martins, Valéria Andrade e Marcus Amaral



Local: Casa dos Conselhos - Rua Halfeld, 450 - 7º andar, Centro





16h30



Lançamento da Cartilha pelo Procon - Procon





17h30



Depoimento sobre o Mercado de Trabalho - IMEPP



Local: Casa dos Conselhos - Rua Halfeld, 450 - 7º andar, Centro





Terça - 20/09



15h



Conversa com Jornalistas e estudantes de Comunicação - O Capacitismo na Mídia – Fuja de estereótipos!



Local: Auditório da Prefeitura 1º andar - Av. Brasil, 2001 Centro





19h



Espetáculo com o Grupo Caravana de Histórias “Pedepoesia” Um tributo à palavra, à literatura, à arte!



Local: Teatro Carlos Magno - Rua Gilberto Alencar, nº 1 Centro / Retirada do ingresso no local, 30 minutos antes do início da apresentação.



Quarta - 21/09



8h às 13h



Apresentação da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência pela Junta Reguladora



Secretaria de Saúde e Coordenadoria da Junta Reguladora de Cuidados da Pessoa com Deficiência



Local: Superintendência de Saúde – Avenida dos Andradas. 222 Centro





14h



Panfletagem em frente ao Cine Theatro Central - Informações sobre os Serviços da PJF para Pessoa com Deficiência.





19h



Live pelo Canal da Prefeitura no Youtube - O surdo nos espaços de trabalho





Quinta - 22/09



14h



Apresentação do livro “ Dedos Falantes” (Escritora Jéssica Pereira Gravino)



Local: Av. Rio Branco, 2.234, Centro





15h



Palestra dos 4 Centros de Atendimento Educacionais Especializados



Local: Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro





16h



Palestra com Dr Cézar Augusto - “ Desafios enfrentados por pessoas com doenças raras”



Local: Av. Getúlio Vargas, 200 - Centro





8h30, 13h e 14h30



Atividade com os alunos e professores da E.E. Maria das Dores Maquete - Desenhos relacionados à percepção de riscos (geológicos e hidrológicos)



Local: R. Barão de Cataguases, Nº 444- Santa Helena





Sexta - 23/09



9h



Panfletagem na Praça de Benfica - Informações sobre os Serviços da PJF para Pessoa com Deficiência.



Local: Praça de Benfica





Sábado - 24/09



9h



Abertura da 14ª Semana do Desafio Paralímpico - Desfile de Abertura e apresentações culturais



Local: Ginásio da Secretaria de Esporte e Lazer - Av. Rui Barbosa, 530- Santa Terezinha





Segunda - 26/09



14h



Bocha Paralímpica



Local: Av. Rui Barbosa, 530- Santa Terezinha





14h



Futebol Adaptado NÍVEL 1



Local: Escola Maria das Dores – Rua Barão de Cataguases, nº 444 - Santa Helena





Terça - 27/09



14h



Polybat Nível 1



Local: Escola Maria das Dores – Rua Barão de Cataguases, nº 444 - Santa Helena





Quarta - 28/09



14h



Natação Paralímpica



Local: UFJF





Quinta - 29/09



13h



Futebol Adaptado Nível 2 e Futebol de Surdos



Local: Ginásio da SEL - Av. Rui Barbosa, 530- Santa Terezinha





Sexta - 30/09



8h



Atletismo Paralímpico



Local: UFJF





14h



Polybat Nível 2



Local: Escola Maria das Dores – Rua Barão de Cataguases, nº 444 - Santa Helena

























