Pixabay - Projeto final do curso é um pingente bordado

A Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) recebe inscrições nesta quarta-feira (14) para a terceira edição do CapacitaCEU, programa desenvolvido pela unidade para promover a qualificação para o mercado de trabalho. Serão oferecidas 15 vagas gratuitas, para a “Oficina de Bordados à Mão”. Os encontros ocorrerão ao longo da próxima semana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, que deverá ser realizada pessoalmente, na secretaria da Praça CEU, de quarta à sexta-feira, das 7h às 22h, no sábado, das 10h às 20h e no domingo, das 11h às 19h. A idade mínima para a inscrição é 16 anos e não é necessário conhecimento prévio para a atividade. Todo o material será cedido pela Praça CEU. A oficina será ministrada pela artesã Janis Salgado Fernandes.

Os acessórios, de acordo com a coordenação do espaço, tem um tempo de confecção curto, valor de investimento baixo e as oportunidades de venda são amplas. Os cadastrados aprenderão da criação dos riscos e transferência para o tecido, até a escolha dos pontos e paleta de cores, passando por técnicas e finalização nas bases.

Está prevista a confecção de um pingente bordado como projeto final, que poderá ser usado como colar, brinco, broche e até mesmo como chaveiro. A base ensinada no curso permitirá que os alunos tenham em mãos um conhecimento que permitirá ter autonomia para criar seus próprios acessórios, contribuindo com a economia criativa e local.