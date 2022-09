Foto: Redes Sociais - Vídeo é de 2020 e foi feito no Rio de Janeiro

Um vídeo com imagens onde aparecem pessoas apresentando armas e granadas, onde supostamente estariam ameaçando uma casa de shows em Juiz de Fora, circulou pelas redes sociais nesta quarta-feira, 14. No conteúdo das imagens, é possível ouvir o relato de que a casa seria atacada no próximo domingo.

Depois da circulação do vídeo, foi comprovado que se trata de uma informação falsa. As imagens foram feitas em 2020 e casa noturna mencionada fica localizada no Rio de Janeiro. Em Juiz de Fora, a casa noturna que possui o mesmo nome, entrou em contato com a PM, onde foram informados que as ameaças feitas no vídeo não se dirigiam a Juiz de Fora.

Em publicação nas redes sociais, a casa noturna agradeceu as mensagens recebidas pelo público e que as instituições de segurança sempre estão apoiando os eventos promovidos pela casa para que participantes desfrutem do local com total segurança.

fake news | juiz de fora | Video