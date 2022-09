Angeliza Lopes - Temperaturas devem cair e chuvas com volume entre 25mm e 30mm serão registradas em cidades da Zona da Mata

Uma frente fria começou a chegar em Juiz de Fora nesta quarta-feira (14) e seus efeitos, aos poucos, começam a ser sentidos pelos juiz-foranos. A expectativa, no entanto, é a de que a movimentação provoque instabilidades mais fortes entre a quinta-feira (15) e a sexta-feira (16). De acordo com o professor de geografia, Renan Tristão, o choque entre as massas de ar pode gerar temporais em cidades da Zona da Mata. “Devemos ter uma sexta-feira com chuva e temperatura máxima mais baixa”, destaca.

A Defesa Civil emitiu um aviso de vendaval entre a tarde e a noite desta quarta-feira (14), com ventos que podem variar entre 40km/h e 60km/h. O professor Renan, no entanto, explica que as rajadas podem ocorrer em pontos isolados, sem causar problemas maiores. Algumas localidades podem receber um volume maior de precipitação. A expectativa é a de que chova entre 25mm a 30mm, a quantidade mais significativa desde março deste ano.

“A gente vem desse período de estiagem forte, essa chuva é muito bem-vinda. O solo deverá absorvê-la tranquilamente. Não vejo um risco de problemas causados por essas precipitações. Na verdade, acho que ela vai ser muito mais solução do que problema”, avalia Renan Tristão. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Juiz de Fora deverá registrar máxima de 25 graus nesta quinta-feira (15) e mínima de 14 graus. Na sexta-feira (16) a mínima pode chegar a 10 graus e a máxima 16 graus e, no sábado, a mínima pode chegar aos seis graus, com máxima de 18 graus.

Fim do período de estiagem

O período de estiagem em 2022 foi um dos mais longos, desde que o Inmet começou a fazer registros. “Essa estação de estiagem começou muito mais seca que o normal, em meados de fevereiro. Tivemos um dos meses de março mais secos. Seguimos por meses com precipitação abaixo do esperado: abril, maio, junho e julho, que já são mais secos, naturalmente, mas choveu bem menos que o normal”, relembra o professor Renan Tristão.

Em agosto ocorreu a primeira chuva um pouco mais significativa, depois da formação de um ciclone em alto-mar, formado na altura de São Paulo.

As queimadas, porém, foram mais preocupantes do que a falta de chuvas. “Tivemos numerosos focos de incêndio, que foram bastante pronunciados em diversos pontos da região. “Em relação ao abastecimento hídrico na nossa região, não foram registrados problemas em Juiz de Fora . “À medida que tivemos um verão muito chuvoso no auge do entre o final de dezembro até fevereiro. As represas conseguiram segurar bem e estamos com um nível relativamente seguro. A preocupação maior fica com a falta de água no solo, a vegetação sofrendo com isso”, ressalta Renan Tristão. Essas características, conforme o professor, acabaram provocando dificuldades para a produção agrícola, com encarecimento dos produtos, por conta do aumento do preço na alimentação do gado.

Prévia do comportamento do período chuvoso

De acordo com o professor Renan Tristão, os modelos meteorológicos indicam que haverá um cenário favorável para a Zona da Mata. “Podemos dizer, com certa segurança, que esse é o prenúncio do retorno da estação chuvosa, que deve retornar mais cedo, ainda em setembro. A gente vai ter chuvas mais frequentes, mais generalizadas, a partir da segunda quinzena de setembro, também no decorrer do mês de outubro e no mês de novembro . Devemos ter chuvas mais regulares dentro da média e até um pouco acima da média, isso vai ser muito importante para a recuperação do solo, da vegetação.”

Ainda conforme Renan, as condições que devem favorecer esse quadro são os fenômenos de resfriamento das águas superficiais, tanto no Oceano Pacífico- conhecido como La Niña, quanto no Oceano Atlântico, que segundo o professor está mais frio que o normal. “Isso vai favorecer a propagação de frentes frias no decorrer da primavera, o que contribui bastante com a formação de chuvas mais volumosas.”