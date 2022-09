Reprodução - Internet

Um bebê de 8 meses de idade ficou levemente ferido no rosto e precisou de atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS), no início da tarde desta terça-feira (13) no bairro Nossa Senhora Aparecida, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar o bebê se feriu durante uma briga entre a mãe da criança e o irmão dela.

Ainda, de acordo com o boletim a mulher de 22 anos, afirmou ter sido ameaçada de morte pelo irmão, 23, após a mesma acusar o rapaz de furtar R$50 dela.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada da Mulher para demais providências de polícia judiciária.