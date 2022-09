Foto: Pixabay - Comprimidos

A Farmácia Central de Juiz de Fora foi reaberta nesta quinta-feira, 15, em um novo endereço, localizado na Av. Pres. Itamar Franco, no Centro, ao lado do Procon. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, o novo espaço foi pensado e planejado para oferecer aos usuários o cuidado farmacêutico, alinhado com as novas perspectivas do Ministério da Saúde.



Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, o novo espaço conta com salas para o atendimento farmacêutico e abertura de processos para as insulinas análogas, otimização do setor administrativo e de armazenagem dos medicamentos.



Todos os meses, são atendidas em média 5.500 pessoas na Farmácia Central, possuindo em sua Relação Municipal de Medicamentos (Remume) 141 apresentações farmacêuticas de medicamentos para tratamento de diversas patologias, sendo 24 pertencentes ao grupo da saúde mental e 118 do componente básico da Assistência Farmacêutica.





Tags:

Farmacia central | Novo endereo