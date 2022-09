Divulgação Prefeitura de Juiz de Fora - Vacinação ocorre na Cidade Alta e na Zona Sudeste na próxima semana

Nesta sexta-feira (16) a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) levará o evento “Rolê da Cidadania” para a Praça Teotônio Vilela, no bairro Vitorino Braga. O objetivo da ação é promover atividades recreativas e culturais, além de serviços como vacinação e atendimentos sociais. A atividade da Zona Leste vai acontecer das 14h às 19h.



As crianças poderão brincar em brinquedos infláveis, como pula pula e tobogã, ouvir contação de histórias, desenhar e participar de oficinas. A partir das 14h, a população poderá vacinar contra Covid-19 e Influenza; levar seu animal de estimação para receber vacinação antirrábica e acompanhar a exposição de animais peçonhentos. Além disso, terá distribuição de mudas, apresentação cultural e barracas da Feira Noturna com lanches diversos.



No “Rolê da Cidadania” também haverá recolhimento de óleo de cozinha usado. As pessoas poderão entregar o óleo em uma garrafa pet bem fechada às associações de catadores de materiais recicláveis que estarão presentes na Praça Teotônio Vilela. O material recolhido será destinado para o projeto “Óleo no Futuro”, que além de gerar renda para os agentes de reciclagem, também possibilitará a transformação do produto em combustível renovável. Haverá, ainda, recolhimento de lixo eletrônico e de materiais recicláveis.



Os moradores também poderão aproveitar para ficar por dentro das ações do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário (GADC), setor da Secretaria de Governo responsável pelo planejamento dos serviços de zeladoria; conhecer os serviços da Casa da Mulher e a Central do Passe Livre; participar de experimentos com a temática da Defesa Civil; receber atendimento do CadÚnico no Centro de Referência de Assistência Social (Cras); e receber atendimento da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).



Confira a programação:



14h às 16h:

- Oficinas do Gente em Primeiro Lugar;

- Oficina de educação patrimonial;

- Pintura de mão.



14h às 19h:

- Feira Noturna;

- Vacinação contra Influenza e Covid-19;

- Vacinação Antirrábica Animal;

- Exposição de animais peçonhentos;

- Tenda com apresentação sobre as ações de zeladoria no bairro e informações gerais sobre o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário (GADC), setor da Secretaria de Governo (SG) responsável por receber e planejar as demandas de zeladoria do município;

- Atendimento do Procon Móvel para orientar sobre direitos do consumidor;

- Cras aberto para orientação, atendimento e encaminhamento para cadastro no CADÚNICO;

-Recolhimento de materiais recicláveis: papel, vidro, metal, plástico, óleo de cozinha e lixo eletrônico.



15h às 19h:

- Divulgação e orientação sobre os serviços da Casa da Mulher e Central do Passe Livre.



16h às 18h:

- Experimentos com a temática da Defesa Civil e esclarecimentos de dúvidas da comunidade;

- Oficina sobre elaboração de projetos culturais.



16h às 19h:

- Atividades recreativas e de lazer para a comunidade, com monitores e brinquedos infláveis para crianças.



16h30:

- Distribuição de mudas.



18h às 19h:

- Apresentação Cultural.

Tags:

covid-19 | Role da Cidadania | vacinação | Vacinação Antirrábica