Reprodução - Internet

Um idoso de 62 anos foi preso no início da madrugada desta sexta-feira (16) por estupro de vulnerável, no bairro Jardim América, em Juiz de Fora. As vítimas de 6 e 4 anos eram netas do suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar a mãe ao chegar em casa estranhou a filha de 6 anos tomando banho de saia e, ao questionar a criança a mesma, constrangida, disse que o avô acariciou suas partes íntimas. O filho de 4 anos também falou que havia sido acariciado pelo avô outras vezes.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia da Polícia Militar.