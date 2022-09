Divulgação - Ocorrência

Uma mulher, de 28 anos, foi executada a tiros no Bairro Nossa Senhora Aparecida, Zona Leste, no início da noite de sexta-feira (16). Um adolescente de 16 anos e um homem de 37 também foram baleados.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um veículo com três ocupantes teria parado em uma via próximo a residência da vítima, quando desembarcaram e entraram no imóvel. A mulher teria tentado impedir a entrada dos suspeitos, mas foi alvejada por disparos de arma de fogo, vindo a óbito. O adolescente de 16 anos e o homem de 37 anos, que estavam no local, também foram vítimas de disparos. O menor foi socorrido por populares e levado para o HPS e teve que passar por uma cirurgia. A outra vítima teve ferimentos no pé e na região lombar e também foi encaminhado para o hospital.

Ainda de acordo com a PM, o local era conhecido pelo tráfico de drogas. Foram encontrados no imóvel R$ 65 reais em dinheiro e cinco porções de maconha. O corpo foi removido e encaminhado para o IML. Os suspeitos do crime não foram encontrados, mas a PM segue com o rastreamento.

Homicídio no bairro Ladeira - Reprodução

