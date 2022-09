Foto: Pixabay - Educação financeira

Serão abertas as inscrições para o Curso de Educação Financeira, promovido pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (DEPP). O curso será ministrado pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF). As inscrições começam nesta terça-feira, 20.



O curso estará dividido em dois formatos: O primeiro será realizado no período noturno, com aulas às terças-feiras, nos dias 4, 11, 18 e 25 de outubro de 18h30 às 20h30. O segundo formato será em workshop, que acontecerá no dia 10 de outubro, das 14h às 18h.



São 45 vagas no total. As inscrições permanecerão abertas enquanto houver vagas disponíveis. A parceria entre a Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira (EDCEF), em parceria com a Secretaria de Recursos Humanos (SRH) é o que possibilitou a realização do curso.



As inscrições podem ser feitas na sede do Procon/JF, que fica localizado na Avenida Presidente Itamar Franco 992, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, ou pelo telefone 2104-8702.



Tags:

Curso | Educação financeira | Procon