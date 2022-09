Ricardo Ribeiro - Divulgação

Um ônibus urbano bateu no poste no início da madrugada desta terça-feira (20).



O fato aconteceu na rua Ângelo Falci, entre o bairro Poço Rico e o Centro de Juiz de Fora, nas proximidades da alça do viaduto Augusto Franco.



De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus, de 45 anos, teria se sentido mal, perdeu o controle da direção e atingiu um poste.



Dentro do carro “277”, estava também o trocador de 51 anos.



Ainda segundo a ocorrência, o motorista ficou ferido e foi levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde passaria por exames.

Já o trocador sofreu apenas lesões no braço e não precisou ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Por causa do acidente, parte da fiação da rede de telefonia caiu no asfalto e foi necessário acionar um técnico da Cemig para desligar a energia naquele trecho.

A Cemig informa que esteve no local em um primeiro atendimento e isolou o trecho. "Neste momento, estamos com uma equipe no local para efetuar o reparo e a previsão é de que o poste seja trocado e o serviço normalizado até a tarde desta terça". Em função da ocorrência, dois clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido.

O Portal ACESSA.com entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e com o Consórcio Via JF para comentarem sobre o fato e aguarda retorno.