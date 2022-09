PMMG - Simulado de abandono contou com a presença da Polícia Militar, Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Mobilidade Urbana e SAMU

Na manhã desta terça-feira (20), o Independência Shopping realizou um treinamento do simulado de abandono.

A simulação contou com a participação dos órgãos públicos de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Mobilidade Urbana e SAMU.



O treinamento acontece de forma anual, com o objetivo de ensaiar procedimentos de segurança rotineiros, além de treinar os participantes e garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos, como o sistema de incêndio do empreendimento e o acionamento da sirene.



O Independência Shopping reforçou que se tratava de um treinamento agendado que simula uma situação, não havendo qualquer tipo de risco aos participantes e à população.