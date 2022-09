Divulgação - Falta de água

Nesta quarta-feira (21), de 8h às 16h, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) irá executar um serviço de manutenção no conjunto de bombas da estação elevatória de água do bairro Santa Teresa, localizada na Rua Coronel Delfino Nonato de Faria. Para a condução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de água local, o que pode comprometer o abastecimento na comunidade.



No mesmo dia, também de 8h às 16h, a companhia irá realizar um serviço de interligação entre as redes das ruas Marciano Pinto e Padre Guilherme, no bairro Sagrado Coração de Jesus. Dessa forma, é possível que haja comprometimento do fornecimento de água nas comunidades de Sagrado Coração de Jesus, Santa Efigênia, Cidade Nova, Jardim Umuarama, Vale Verde e Santa Lola. Para a execução da intervenção, será preciso ainda interditar parcialmente o trânsito na Rua Marciano Pinto.



A companhia pede a compreensão da população para que economize água até que os serviços estejam concluídos. A previsão é de que, em ambos os casos, o sistema seja regularizado durante a noite desta quarta.