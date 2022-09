PJF - Novos ônibus

O Consórcio Via JF assume mais 17 linhas a partir desta sexta-feira (23). A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que o atendimento será realizado com os novos ônibus, zero-quilômetro, que estão renovando a frota do transporte coletivo na cidade.

Com esta nova alteração, todas as linhas de prefixo 300 e 400 passam a ser operadas pelo Consórcio Via JF. Até domingo (25) todos os 170 ônibus zero-quilômetro da nova frota do transporte coletivo já estarão na cidade.

Confira as linhas que serão beneficiadas:

400 (Alto Grajaú),

412 (Parque Burnier),

413 (Bom Jardim),

420 (Linhares),

422 (Santa Cândida),

426 (Grajaú),

431 (São Benedito),

434 (Vila alpina),

445 (Nossa Senhora de Lourdes),

511 (Dom Bosco),

512 (Dom Bosco),

516 (São Pedro),

519 (Torreões – Via Estrada Rio Preto), 520 (Aeroporto),

521 (Teixeiras),

522 (Teixeiras),

547 (Nossa Senhora de Fátima).

Tags:

Coletivo | Consórcio Via JF | juiz de fora | Ônibus | pjf