Foto: Pixabay - Vagas estão disponíveis na área de T.I

O Portal “Vagou JF” abriu mais de 20 vagas na área de Tecnologia da Informação. As oportunidades foram divulgadas nesta quinta-feira, 22. Todas as informações sobre as vagas e requisitos para a contratação, podem ser encontradas no site “Vagou JF''.



Há vagas para desenvolvedor, gerente de projetos, especialista de suporte e implantação e analista de suporte e implantação.



Caso o empregador deseje anunciar vagas de emprego dentro da Plataforma “Vagou JF'', basta responder o formulário disponível no site. Posteriormente, as vagas serão divulgadas nos canais digitais da Prefeitura de Juiz de Fora.



Tags:

oportunidade | tecnologia da informação | vagou jf