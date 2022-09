Foto: Pixabay - Idoso atirou contra as vítimas por ter se confundido

Um idoso de 76 anos foi detido pela PM após atirar contra dois homens de 56 e 58 anos que estavam podando uma árvore no bairro Linhares, na região leste. De acordo com a ocorrência, o idoso teria confundido os homens com invasores. As vítimas teriam conversado com o autor na tentativa de esclarecer que eles não eram invasores. Porém, o idoso teria atirado em direção a eles. Ainda de acordo com a ocorrência, as vítimas haviam sido contratadas por um outro morador nas imediações para executar o serviço de poda de árvore. A PM foi acionada e com o autor, foram encontrados 2 revólveres e 1 carabina. O idoso foi encaminhado para a Delegacia.