Pixabay - Concentração de esforços de setores da Prefeitura e parceiros concretizará o casamento de 172 casais

Com a cerimônia marcada para iniciar às 10h do domingo (23) o Casamento Comunitário, que agora recebe o nome de “Bem-Casados” vai legitimar 172 matrimônios no Parque Municipal, contando com registro civil no cartório, cerimônia oficial e festa para noivos, padrinhos, pajens, daminhas e convidados. Para que o evento ocorra, o Parque Municipal vai estar fechado para o público no domingo. No sábado, o funcionamento ocorre em horário normal, das 8h às 17h, com entrada até as 16h.

Para dar suporte ao evento, haverá alterações no tráfego no Bairro Nova Califórnia. A Rua Otília de Souza Leal vai funcionar em mão única a partir da Rua das Rosas até a Rua Florianópolis no sentido Marilândia/ Nova Califórnia. Com a mudança, será criada uma faixa para estacionamento de carros na Otília de Souza Leal. Agentes de transporte e trânsito vão monitorar o trânsito e orientar motoristas nas vias próximas ao local do evento.

Outra medida para garantir o acesso dos participantes é o destaque de uma linha de ônibus (180/ Parque Municipal) para as demandas que envolvem o Casamento. Os veículos estarão disponíveis a partir das 8 horas, na Avenida Itamar Franco, 992 (em frente ao Procon), e sairão de acordo com a demanda de passageiros. Já a linha 520 (Aeroporto), vai cumprir itinerário alternativo no sentido Centro/bairro no domingo para também atender ao parque e o quadro de horários pode ser conferido no Site da Prefeitura.

Trabalho Conjunto

Ao longo dessa semana, a parceria que envolveu adolescentes acautelados no Centro Socioeducativo (CSE) de Juiz de Fora, profissionais da gastronomia e da confeitaria, detentas e a empresa Dispropan,entregaram 2.064 bem-casados e a mesma quantidade de brigadeiros, que serão entregues aos casais.

A empresa, as detentas e os confeiteiros da cidade e detentas vão produzir os bolos. A atividade envolveu a capacitação dos jovens acautelados, por profissionais da confeitaria, dentro da oficina de padaria da unidade. A intenção, segundo o Município, era beneficiar mulheres e jovens, permitindo a eles ter possibilidade de reingresso.

Diversos setores da Prefeitura, do sistema prisional e iniciativa privada estão envolvidos na realização do casamento comunitário, organizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).

Detalhes

O número de casais escolhidos é uma referência ao último aniversário da cidade, que, em 31 de maio de 2022, celebrou 172 anos de existência. A primavera, estação que acaba de começar e tem o forte simbolismo de renovação da vida, é outra referência importante. Cada casal vai receber kits de salgados, refrigerante, bombons, bem-casados e bolo. A celebração contará com a música da cantora Sandra Portela. O Dia de Noiva, com direito a maquiagem, será oferecido pelas alunas do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.



A iniciativa, que integra o calendário institucional da PJF, volta a ocorrer depois de dois anos de hiato causados pela pandemia de Covid-19. Em síntese, a iniciativa visa a promoção dos Direitos Humanos, que proporciona segurança jurídica para essas pessoas, valorizando o afeto entre os mais variados tipos de casais e permitindo acesso a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. O “Bem Casado” é destinado a pessoas que não têm recursos para bancar os custos do casamento. Os participantes estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e, preferencialmente, devem ser beneficiárias do programa “Auxílio Brasil”. É obrigatória ainda a apresentação do Número de Identificação Social (NIS). O Casamento Comunitário também inclui casais homoafetivos e trans. Menores de 18 anos estarão acompanhados dos pais ou responsáveis.