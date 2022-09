PJF - Consórcio Via-JF assume treze linhas a partir desta segunda-feira (26)

A transição das linhas de ônibus do transporte coletivo urbano para o Consórcio Via JF terá mais uma fase nesta segunda-feira (26), com a transferência de mais 13 linhas. Na ocasião, mais 30 ônibus zero-quilômetro entram em circulação na cidade. O processo total de transferência será concluído na próxima semana. A mudança faz parte do processo de transição do transporte urbano de Juiz de Fora após o fim do contrato com o consórcio Machester



Confira as linhas que serão alteradas na segunda-feira:

530 – São Pedro; 531 – Nova Califórnia; 532 – São Pedro (Via Caiçaras); 534 – Santos Dumont; 537 – Jardim da Serra; 538 – Morada do Serro (Via Jardim Casablanca); 539 – Santos Dumont; 540 – São Pedro; 548 – Adolpho Vireque (Via Jardim Casablanca/ Morada do Serro); 549 – Nova Germânia; 609 – Milho Branco; 610 – Amazônia; 646 – Milho Branco (Via Av. Rio Branco).