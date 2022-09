Reprodução - Internet

Pai e filho, que não tiveram a idade divulgadas, sofreram uma tentativa de homicídio neste domingo (25) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a PM foi acionada para comparecer ao local após as vítimas serem baleadas na garagem de casa por três autores que fugiram do local em um Gol g6 branco. Elas foram atingidas nas regiões dos braços, pernas e nádegas. Seis cápsulas deflagradas de calibre .380 foram localizadas pelas guarnições.

Durante o rastreamento, a PM recebeu informações de que o veículo utilizado estaria estacionado nas proximidades do local do crime. As placas que estavam no carro foram furtadas no município de Bicas no dia 17 de setembro deste ano. Após buscas no interior do automóvel foram localizados uma cápsula deflagrada de calibre .380, seis munições intactas de calibre 9mm, uma jaqueta camuflada do Exército Brasileiro, três toucas ninjas, além do documento original do veículo que se encontrava com queixa de furto.

Ainda, de acordo com o boletim, um ex-detento estaria envolvido no crime. Até o momento ninguém foi preso.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.