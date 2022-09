Acessa.com - Juiz de Fora terá semana com céu nublado e possibilidade de chuva

A semana em Juiz de Fora será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva na parte da tarde, segundo Claudemir Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Claudemir explica que nessa época do ano as chuvas são comuns devido a intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas associadas ao calor.

Ainda, de acordo com Claudemir, entre quarta e quinta-feira existe a possibilidade de uma chuva mais forte. A chuva vem acompanhada de rajadas de ventos fortes, característico também dessa época do ano.

As temperaturas podem bater a mínima de 14ºC e a máxima de 28ºC. A umidade do ar fica em torno de 45% durante toda a semana.

CARACTERÍSTICAS DA PRIMAVERA



De acordo com o Inmet, a Primavera no hemisfério Sul começou no dia 22 de setembro de 2022, às 22h04 no horário de Brasília e vai até às 18h48 do dia 21 de dezembro. O início da estação preserva características do final inverno, ou seja, ainda é recorrente o predomínio de sol, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade, em Minas Gerais. No decorrer do mês de outubro, normalmente, ocorre a transição da estação seca para a chuvosa no estado.

As primeiras pancadas de chuva, normalmente, são acompanhadas de rajadas de vento, raios e precipitação de granizo. No decorrer da estação, as chuvas se tornam mais frequentes principalmente no final da tarde e/ou noite, devido ao aquecimento diurno e a maior disponibilidade de umidade. As condições atmosféricas se tornam favoráveis para a formação de “complexos convectivos”, sistemas que provocam grande quantidade de chuva em períodos relativamente curtos de tempo.

Na primavera, o aumento na formação de nuvens faz com estas passem a exercer controle sobre as temperaturas. Por isto, no decorrer do trimestre, observa-se redução nos valores médios de temperatura máxima e aumento nos valores médios da temperatura mínima, em relação ao final do inverno e início da estação. Embora seja raro, neste período, ainda podem ocorrer incursões de massas de ar frio que podem causar declínio acentuado da temperatura do ar no centro-sul do País. Em Minas Gerais, o INMET prevê ao longo da estação da Primavera chuva acima da média climatológica e temperaturas próximas e ligeiramente abaixo da média.